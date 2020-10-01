Eğirdir’de Covid-19 denetimi

Eğirdir’deki koronavirüs denetimleri Kaymakam Adem Çelik ve Belediye Başkanı Veli Gök’ün de katılımıyla kapsamlı şekilde gerçekleştirildi. Denetimlere Eğirdir Emniyet Müdürü Ayhan Zarif, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Türkmen, daire müdürleri ve kolluk kuvvetleri de yer aldı.



Denetimlerde perşembe pazarı, çarşı esnafı, soğuk hava depoları ve elma bahçeleri denetlendi. Maske, mesafe ve temizlik kurallarını gittiği her yerde anlatan Kaymakam Adem Çelik, vatandaşlara tedbir kararlarını ve kontrollü sosyal hayat kurallarını hatırlattı.



Elma bahçelerindeki denetimlerde elma işçilerine ve bahçe sahiplerine dikkatli olmaları ve tedbir kararlarına özenle uymalarını söyleyen Kaymakam Adem Çelik ve Başkan Veli Gök, daha sonra bazı soğuk hava tesislerini ve üretim yapılan yerlerde denetimlerde bulundu.



Eğirdir’de vatandaşların sıklıkla maske kuralına uydukları görüldü.