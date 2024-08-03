Eğirdir Gölü ikiye bölünebilir

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Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi’nden emekli akademisyen ve Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, Eğirdir Gölü’nün en dar noktası olan Kemer Boğazı’ndaki kuraklık tehlikesinin arttığına dikkat çekti.

Gölün en dar kısmı olan Kemer Boğazı’ndaki su genişliği, 1.8 kilometreden 1.2 kilometreye geriledi. Eğirdir Gölü’nün en dar noktası olan Gelendost-Yenice ile Senirkent-Akkeçili arasındaki Kemer Boğazı’nın kurumasıyla kamışlık, sazlık istilasının yaşanabileceğini söyleyen Dr. Kesici, önlem alınmaz ve kuruma devam ederse gölün bu noktadan ikiye bölüneceği uyarısında bulundu.

Bu bölümün Eğirdir Gölü’nün en dar noktası olduğunu ifade eden Dr. Kesici şunları söyledi:

SAZLIK BAKIMI UYARISI

“Karşı taraf gölün doğusu. Gelendost kısmı ile bulunduğumuz batı kısmı arasında daha önce yaklaşık 2 kilometreye yakın mesafe vardı. Fakat su seviyesi azaldı. Zaten Eğirdir Gölü’nün en az su seviyesine sahip bölgelerinden biri. Kıyılardan başlayan ve gölün ortasında gördüğümüz büyük adacıklarla birlikte sazlık adaları nedeniyle göl tamamen ikiye ayrılma durumunda. Göl bölündüğü zaman daha çabuk yok olacaktır ve buharlaşma artacaktır. Zaten en büyük sorunlardan biri de gölün seviyesinin azalmasıyla artan aşırı buharlaşma. Mutlak suretle sazlıkların bakımlarının, gençleştirmelerinin yapılması gerekiyor.”