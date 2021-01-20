EGG testi nedir?

EEG testi, beyindeki bu elektriksel dalgalanmaların cihaz yardımı ile ölçülmesi yoluyla beyin fonksiyonları hakkında fikir sahibi olunmasını sağlayan bir testtir.

Elektroensefalografinin sağlıklı değerlendirilebilmesi için kayıtlamada belirli kurallara uymak gerekmektedir. Kayıtlama işlemi, standart çalışmalarda, kafa derisi üzerine ve kulak memelerine yerleştirilen elektrodlardan elde edilen sinyallerin, amplifiye edilmesi sonucu elde edilir.

Kayıt esnasında yapılması gereken asgari uygulamalar, sırası ile:

Monopolar bir elektrod kulak memesi, diğer elektrod kafa derisinde

Bipolar her iki elektrod kafa derisinde bağlantılar ile yeteri zaman kayıtlama,

Göz açma uygulaması, ve

Provokasyon uygulamalarıdır.

Provokasyon uygulamalarında, rutinde yapılan uygulamalar,

Değişik frekanslarda intermittant fotik stimulasyon uygulamaları ile Hiperventilasyon uygulamalarıdır. Ayrıca gerektiğinde

Ses ve şimdilerde pek uygulanmayan,

İnsülin provokasyon uygulamaları da provokasyon yöntemleri arasında sayılabilir.

Uykunun da beynin elektriksel faaliyetleri üzerinde, farklı evrelerine özel etkileri olup, spontan ve provoke uyku EEG si kayıtlanması yanısıra, diğer ekipnamların da sağlanıp (göz hareketleri, EKG, EMG, solunum kayıtlarının eş zamanlı yapılması ile) tüm uyku evreleri kayıtlanarak uyku hastalıkları, parasomniler uykuda epilepsi incelenebilir (Polisomnografi)

Nöbetler arası (interiktal) devrelerde patolojik bulguya rastlanmaması durumlarında günlük yaşam içerisinde kayıtlama için uzun süreli EEG monitorizasyonu ile telemetrik EEG monitorizasyonları, EEG deki değişiklikler ile beraber klinik nöbetin kayıtlanması için de Video beraberinde eş zamanlı kayıtlamalar da uygulama alanları bulabilmektedir.

EEG Neden Çekilir?

EEG, beyindeki elektrik aktiviteyi ölçerek beyinle ilgili bir hastalığın olup olmadığını saptamak için çekilir. Beyinle ilgili bir hastalık olduğu zaman beyindeki elektriksel aktivite bozulabilir.

Bu test ile teşhis konulabilecek hastalıklar:

· Epilepsi (Sara)

· Kafa yaralanmalarına bağlı beyin travması

· Ensefalopati gibi beyin disfonksiyonuna yol açabilecek hastalıklar

· Beyin tümörleri

· Beyin iltihabı (Ensefalit)

· İnme (Felç)

· Uyku bozuklukları

· Psikiyatrik hastalıklar

· Nöropsikiyatrik bozukluklar

· Hafıza problemleri

· Demans

Bu hastalıkların teşhisi dışında komadaki hastalarda da kullanılan bir testtir. Komadaki hastanın beyin ölümü olup olmadığına bakmak için de beyin aktiviteleri ölçülebilir. Ayrıca bazı durumlarda ameliyat sırasında da beyin aktivitelerini ölçmek gerekebilir. Bu durumda ameliyat sırasında EEG çekimi yapılarak beyin aktiviteleri ölçülür.