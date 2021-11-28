Ege’yi fırtına vurdu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Kasapoğlu: Amerikada rap dinlerdim ama o zaman gençtimBakan Kasapoğlu: Amerika'da rap dinlerdim ama o zaman gençtim#Gençlik Ve Spor Bakanı
Kaderi bugün belli oluyor İki aday var: Şenol Güneş ve sürpriz isim...Kaderi bugün belli oluyor! İki aday var: Şenol Güneş ve sürpriz isim...#Beşiktaş
Bilim Kurulu üyeleri anlattı... 5 soruda yeni varyant: OmicronBilim Kurulu üyeleri anlattı... 5 soruda yeni varyant: Omicron#Omicron
Dövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânıDövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânı#DOLAR
Gazetecilerin hiç değişmeyen fıtratıGazetecilerin hiç değişmeyen fıtratı#Ali Erbaş
Yeni komşu, yeni İdlibYeni komşu, yeni İdlib#İdlib
Bir umut, azim ve başarı hikâyesi: Hatica Hocanın Lotus ÇiçekleriBir umut, azim ve başarı hikâyesi: Hatica Hoca'nın Lotus Çiçekleri#Hatice Altunkaya
‘Ben bir oyun çocuğuyum’‘Ben bir oyun çocuğuyum!’#Cem Davran
Aile katliamı Husumetli akraba kurşun yağdırdıAile katliamı! Husumetli akraba kurşun yağdırdı#Muğla
Silahlı kavgaya karışmıştı... Eski futbolcu yakalandıSilahlı kavgaya karışmıştı... Eski futbolcu yakalandı!#Sezer Öztürk
Beşiktaş darmadağın Vodafone Parkta tarihi yenilgiBeşiktaş darmadağın! Vodafone Park'ta tarihi yenilgi#Süper Lig
Ünlü şarkıcıdan korkutan haber Hastaneye kaldırıldıÜnlü şarkıcıdan korkutan haber! Hastaneye kaldırıldı#Zerrin Özer
Türkiyede Nu varyantı var mı Flaş açıklama İşte Kovid-19da son gelişmeler...Türkiye'de Nu varyantı var mı? Flaş açıklama! İşte Kovid-19'da son gelişmeler...#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Dövizde manipülasyon iddiaları incelenecekCumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Dövizde manipülasyon iddiaları incelenecek#Döviz Kuru
Müslüme cinayetinde gizem çözülüyor Bakan Yanık: Pek çok detay ortaya çıkmaya başladıMüslüme cinayetinde gizem çözülüyor! Bakan Yanık: 'Pek çok detay ortaya çıkmaya başladı'#Müslüme
HABERLERGündem Haberleri

Ege’yi fırtına vurdu

#Fırtına#Hortum#Sağanak
Ege’yi fırtına vurdu

Türkiye’nin batı kesimlerinde önceki akşamdan itibaren kuvvetli esen rüzgâr ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok kentte ev ve binaların çatıları uçtu. Ağaçlarla elektrik direkleri devrildi, tekneler battı.

Haberin Devamı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan ve hızı saatte 40 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgâr nedeniyle sahildeki işyerlerinin önlerindeki saksı, masa ve sandalyeler rüzgâr nedeniyle devrildi. Vatandaşlar yolda yürümekte güçlük çekti. Sahil şeridindeki binaların çatılarındaki uydu antenleri ve kiremitler yola uçtu. Yat Limanı’ndan İçmeler Mahallesi’ne kadar uzanan 11 kilometrelik sahil şeridinde bazı MOBESE kameraları kırıldı, kabloları koptu. 4 metreyi bulan dalgalar nedeniyle 35 metrelik ’Demir’ adlı ahşap tur teknesi karaya oturdu. Marmaris-Turunç ve Marmaris-Datça Karayolu’na düşen küçük kaya parçaları, ekipler tarafından temizlendi

Ege’yi fırtına vurdu

HORTUM, DİREKLERİ SÖKTÜ

Aydın’ın İncirliova ilçe merkezine 20 kilometre mesafede olan Şirindere Mahallesi’nde dün 06.00 sıralarında etkili olan sağanak ve fırtına ile birlikte hortum oluştu. Ağaçlar devrilirken, 15 evin de çatısı hasar gördü. Fırtınada çok sayıda elektrik direği de devrildi.

Ege’yi fırtına vurdu

Haberin Devamı

İKİ TEKNE ALABORA OLDU

Kötü hava İzmir’in Seferihisar, Dikili ve Bergama ilçelerini de olumsuz etkiledi. Seferihisar’da saatte 78 kilometrelik hıza ulaşan fırtına nedeniyle denizde büyük çaplı dalgalar oluşunca balıkçılar zor anlar yaşadı. Sahile bağlı iki tekne alabora oldu, 4 tekne ise hasar gördü. Ayrıca küçük bir iskelenin de parçalandığı belirlendi.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Manisa’da çok sayıda ağaç devrildi. Şehzadeler ilçesinde devrilen ağaçlardan biri, park halindeki otomobilde hasara neden oldu. Devrilen ağaçlar ekipler tarafından anında kaldırıldı.

TABELALAR UÇTU

Bursa’da da önceki gece hızı 65 kilometreye kadar ulaşan fırtınada bazı binalar zarar gördü, ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi, birçok işyerinin ise tabelası uçtu.

İSTANBUL’A SARI UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul için kuvvetli lodos uyarısında bulundu. Meteoroloji’den pazartesi günü için ‘sarı’ koduyla yapılan uyarıda “Ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi. İBB Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) ise rüzgârın kuvvetinin yarından itibaren saatte 60-90 kilometreye ulaşabileceği vurgulandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fırtına#Hortum#Sağanak

BAKMADAN GEÇME!

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

#Franchising