Ege’yi fırtına vurdu

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan ve hızı saatte 40 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgâr nedeniyle sahildeki işyerlerinin önlerindeki saksı, masa ve sandalyeler rüzgâr nedeniyle devrildi. Vatandaşlar yolda yürümekte güçlük çekti. Sahil şeridindeki binaların çatılarındaki uydu antenleri ve kiremitler yola uçtu. Yat Limanı’ndan İçmeler Mahallesi’ne kadar uzanan 11 kilometrelik sahil şeridinde bazı MOBESE kameraları kırıldı, kabloları koptu. 4 metreyi bulan dalgalar nedeniyle 35 metrelik ’Demir’ adlı ahşap tur teknesi karaya oturdu. Marmaris-Turunç ve Marmaris-Datça Karayolu’na düşen küçük kaya parçaları, ekipler tarafından temizlendi

HORTUM, DİREKLERİ SÖKTÜ

Aydın’ın İncirliova ilçe merkezine 20 kilometre mesafede olan Şirindere Mahallesi’nde dün 06.00 sıralarında etkili olan sağanak ve fırtına ile birlikte hortum oluştu. Ağaçlar devrilirken, 15 evin de çatısı hasar gördü. Fırtınada çok sayıda elektrik direği de devrildi.

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İKİ TEKNE ALABORA OLDU

Kötü hava İzmir’in Seferihisar, Dikili ve Bergama ilçelerini de olumsuz etkiledi. Seferihisar’da saatte 78 kilometrelik hıza ulaşan fırtına nedeniyle denizde büyük çaplı dalgalar oluşunca balıkçılar zor anlar yaşadı. Sahile bağlı iki tekne alabora oldu, 4 tekne ise hasar gördü. Ayrıca küçük bir iskelenin de parçalandığı belirlendi.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Manisa’da çok sayıda ağaç devrildi. Şehzadeler ilçesinde devrilen ağaçlardan biri, park halindeki otomobilde hasara neden oldu. Devrilen ağaçlar ekipler tarafından anında kaldırıldı.

TABELALAR UÇTU

Bursa’da da önceki gece hızı 65 kilometreye kadar ulaşan fırtınada bazı binalar zarar gördü, ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi, birçok işyerinin ise tabelası uçtu.

İSTANBUL’A SARI UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul için kuvvetli lodos uyarısında bulundu. Meteoroloji’den pazartesi günü için ‘sarı’ koduyla yapılan uyarıda “Ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi. İBB Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) ise rüzgârın kuvvetinin yarından itibaren saatte 60-90 kilometreye ulaşabileceği vurgulandı.