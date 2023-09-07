Ege’ye sel uyarısı

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Açıklamada şöyle denildi:

“Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısından Eskişehir ve Bolu çevreleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarına kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Rize, Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli, batı bölgelerimizde ise Bursa’nın güneyi, Balıkesir, Çanakkale’nin doğusu, Kütahya, Uşak, Denizli ile Manisa’nın kuzey çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış alanlarında kısa sürede yoğun yağışlar olacağından vatandaşlarımızın sel, su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını tavsiye ediyoruz. İstanbul’da kuzey kıyıları başta olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, gündüz sıcaklıklarının 30, gece sıcaklıklarının da 21 derece olacağı tahmin ediliyor. Yarın (cuma) için de yurdun kuzey ve batı kesimlerinde yerel sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.”