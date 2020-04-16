Eğer Erdoğan davet ederse elbette giderim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını ile ilgili Cumhurbaşkanlığı’ndan gelecek davete olumlu yanıt vereceğini belirterek, “Bu olay 15 Temmuz’dan çok daha fazla insanın hayatını kaybettiği bir olay” dedi. Kılıçdaroğlu, dün T24’te canlı yayına katılarak Murat Sabuncu’nun sorularına özetle şu yanıtları verdi:

PARLAMENTO AÇIK OLMALI

(Parlamentonun 45 gün kapatılması) Parlamentonun kapatılmasını doğru bulmuyoruz. Türkiye bu kadar ciddi sorunlarla karşı karşıyayken parlamentoyu neden kapatıyorsunuz? Kurtuluş Savaşı’nda açık olan ve savaşın her aşamasını birebir izleyen parlamento niye kapanır? Ağır koşullardayız, açık olması ve çalışması lazım.

(İnfaz düzenlemesi oylamasına 19 CHP’li katıldı) Yaşanan sorunlar salgın hastalık nedeniyle bütün milletvekillerimizin parlamentoya gelmesini istemedik. Konuşmak isteyen arkadaşlarımız geldiler. Biz bütün itirazlarımızı yaptık, tutanaklara geçirttik. Dolayısıyla çoğunluğumuz bile olsa ki CHP’nin bütün milletvekillerinin olması mümkün değil.

ULUSAL ÇIKARLARIMIZ İÇİN

(Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi partileri davet etse gider misiniz?) Daha önce de söyledim. Eğer bir sorun çıkar ve bu sorun Türkiye’nin ulusal çıkarlarını doğrudan doğruya etkiliyorsa elbette giderim. Nitekim 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gitmiştim, kendi düşüncelerimi de orada ifade etmiştim. Bu olay 15 Temmuz’dan çok daha fazla insanın hayatını kaybettiği bir olaydır.

(BM’ye mektup) Bütün sosyal demokrat partilerin genel başkanlarına ve BM Genel Sekreteri’ne bir mektup gönderdim. Bu virüsün çıktığı tarihin dünya dayanışma tarihi olarak anılması için. Yazdık, dedik ki bir şekliyle bu olayı DSÖ’nün virüsü ilan ettiği tarihi Dünya Dayanışma Günü olarak belirleyelim.

BENİMLE TARTIŞMAK İSTİYOR

(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine yönelik “mitomani hastalığı var” eleştirisi) Erdoğan benimle tartışmak istiyor. Emin olun ben ‘o onu söyledi, ben de bunu söyleyeyim’ bu tür bir tartışmanın içine asla girmek istemem.”