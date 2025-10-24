Ege’nin kıyıları denizle birleşti

Haberin Devamı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından özellikle İzmir ve Çanakkale’nin kıyı ilçelerinde aralıklarla etkili olan sağanak hayatı felç etti. Özellikle İzmir Foça ve Yeni Foça’da dün sabah şiddetini artıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Rögarların da taşmasıyla cadde ve sokaklar kullanılamaz hale geldi. Birçok ev ve işyerlerini de su bastı. Denizin taşması sonucu Eski Foça-Aliağa yolunda ulaşım aksadı, bazı bölümlerde araçlar bir süre mahsur kaldı. Bahçeler tamamen sular altında kalırken, ilçe halkı evlerinden çıkamayacak duruma geldi. Kent sakinleri, tedbir alamayan Foça Belediyesi’ne tepki gösterdi. İlçede metrekareye 1.5 saatte yaklaşık metrekareye 144 kilogram, 12 saat ortalamasıyla da 155.4 kilogram yağış düştüğü belirtildi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 207 ihbar geldiği ifade edilirken, alanda 666 personel ve 277 aracın halen göreve devam ettiği açıklandı.

Öte yandan aracıyla sel sularına kapılan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu kayboldu. İzmir Valiliği’nden Kaptanoğlu’nu arama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

ÖNCE SEL SONRA HEYELAN

Çanakkale Gökçeada’da önceki gece başlayan sağanak nedeniyle bazı ev ve işyerlerini su bastı, 5 farklı bölgede heyelan meydana geldi. Gökçeada - Tepeköy karayolundaki heyelan nedeniyle yol çift yönlü trafiğe kapandı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde sağanak yağış nedeniyle birçok mahallede ev, işyeri ve yollar sular altında kaldı. Belediye ekipleri, su basan ev ve işyerlerinde tahliye başladı. İlçede sağanak yağış nedeniyle maddi hasarın büyük olduğu belirtildi.

Antalya Serik’te yağmur ve rüzgâr nedeniyle seralarda hasar oluştu. Aksu’da ise yollar göle döndü. Batman Sason’da yağış sonrası meydana gelen heyelanlar nedeniyle 25 köy ve 30 mezra yolu ulaşıma kapandı. Samsun İlkadım’da sağanak yağış sonrası çöken kaldırım ve istinat duvarı, 4 katlı apartmandaki bodrum katı ile 2 dükkanı kullanılamaz hale getirdi.

İstanbul Valiliği de Avrupa Yakası için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı yaptı: “Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

İzmir ve Çanakkale’nin kıyı ilçelerinde birçok noktada denizle kara birleşti, araçlar sürüklendi.