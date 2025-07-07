Egelli genci benzinle yaktı

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İSTANBUL Gaziosmanpaşa’daki Karayolları Mahallesi’nde, duyma ve konuşma engelli Ahmet Sanduvaç, 5 Haziran gecesi telefonunu gasp eden Ömer Açıkça’yı polis merkezine giderek şikâyet etti. Şikâyet edildiğini öğrenen Açıkça, 9 Haziran günü metro durağının çıkışında Ahmet Sanduvaç’ın önünü keserek, “Sen beni niye şikâyet ediyorsun? Şikâyetini geri alacaksın” diyerek tehdit etti. Ardından şüpheli Açıkça, “Telefonunu geri vereceğim” diyerek Ahmet Sanduvaç’ı boş bir araziye götürdü. Burada Sanduvaç’ın üzerine benzin döken Ömer Açıkça, Sanduvaç’ı yaktıktan sonra kaçtı. Vücudunun büyük kısmı yanan Ahmet Sanduvaç, yarı çıplak bir şekilde evine geldi. Ailesinin hastaneye götürdüğü Ahmet Sanduvaç, hastanede yaklaşık 1 ay tedavi gördü.

‘KOLLARI SAKAT KALABİLİR’

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Tedavisine evde devam edilen Ahmet Sanduvaç’ın iki kolunu da kullanamama ihtimalinin olduğu belirtildi. Ahmet Sanduvaç’ın ağabeyi Mehmet Sanduvaç, “Daha öncesinde de, bildiğimiz kadarıyla, başka bir kişiyi de yakmış. Şüpheli hâlâ dışarıda, serbest. Genç bir amcası var. Olaydan sonra gelip, biz hepimiz hastanedeyken yengem, eşim, bacılarımın hepsini, ‘Elinizi, ayağınızı çekin bu işten. Sizi ve evinizi komple yakarız’ şeklinde tehdit etmiş” dedi.

‘HALÜSİNASYONLAR GÖRÜYORDU’

Ahmet Sanduvaç’ın ağabeyi Mehmet Sanduvaç “Geceleri çok büyük halüsinasyonlar görüyordu. Rüyalarında ev halkını koruyordu, ‘Geliyor, geliyor. Çocukları götür. Kız kardeşlerimi götür. Geliyor, yakacak, ateş edecek’ gibisinden halüsinasyonlar görüyordu” dedi.

Ahmet’in yakıldıktan sonra eve geldiği ve Açıkça’nın amcasının evin önüne gelerek tehdit ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.