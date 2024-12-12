Ege’den acı haber... 5 kaçak göçmenden 3’ünün cesedine ulaşıldı

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Kurtarılan kaçak göçmenlerden alınan bilgi doğrultusunda 6 kaçak göçmenin daha denize düştüğünün belirlenmesi üzerine bölgeye takviye olarak 2 Sahil Güvenlik gemisi ve 1 helikopter sevk edildi. Arama-kurtarma çalışmalarında 1 kaçak göçmen daha deniz yüzeyinde tespit edilerek kurtarılırken, kayıp olan 5 kişi için hava, deniz ve karadan arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Önceki gün Azmak Koyu mevkisinde kıyıya vurmuş 2, Doğanbey mevkisinde ise 1 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan 2 kaçak göçmeni arama-kurtarma çalışmaları ise sürüyor.