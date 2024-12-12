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Ege’den acı haber... 5 kaçak göçmenden 3’ünün cesedine ulaşıldı

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#Sahil Güvenlik Komutanlığı#Kaçak Göçmen#Azmak Koyu
Ege’den acı haber... 5 kaçak göçmenden 3’ünün cesedine ulaşıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 07:00

İZMİR’de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 6 Aralık gecesi 22.53’te Seferihisar ilçesi açıklarında, bir lastik botun su alarak batma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik gemisindeki askerler, batmak üzere olan lastik botta bulunan 21 ve denize düşen 3 kaçak göçmeni kurtardı.

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Kurtarılan kaçak göçmenlerden alınan bilgi doğrultusunda 6 kaçak göçmenin daha denize düştüğünün belirlenmesi üzerine bölgeye takviye olarak 2 Sahil Güvenlik gemisi ve 1 helikopter sevk edildi. Arama-kurtarma çalışmalarında 1 kaçak göçmen daha deniz yüzeyinde tespit edilerek kurtarılırken, kayıp olan 5 kişi için hava, deniz ve karadan arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Önceki gün Azmak Koyu mevkisinde kıyıya vurmuş 2, Doğanbey mevkisinde ise 1 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan 2 kaçak göçmeni arama-kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

 

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#Sahil Güvenlik Komutanlığı#Kaçak Göçmen#Azmak Koyu

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