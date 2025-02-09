Ege'deki depremlerden sonra harekete geçildi! Dikkat çeken önlem: İzmir'de faaliyete alındı

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) dün gerçekleştirilen 'Santorini Adası Sismik Aktivite ve Olası Risk Değerlendirme Toplantısı'nda son günlerde gözlemlenen sismik aktivite ve olası riskler ele alındığı açıklandı. Açıklamada, aktiviteler neticesinde olası büyük bir deprem, tsunami ya da volkanik patlama gibi olayların Türkiye kıyılarına yönelik tehlikelerinin, AFAD, MTA, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile uzman bilim insanları ve araştırmacılar tarafından değerlendirildiği ifade edildi.

Toplantının ardından AFAD tarafından Ege Denizi'nde devam eden deprem fırtınasının nedeniyle yaşanabilecek olası tsunami ve acil durumlarda uyarılarda bulunulması amacıyla İzmir'e mobil siren sistemi gönderildi. Bölgeye sevk edilen mobil siren sistemlerinden biri Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'ndeki Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'na yerleştirildi. Etrafı şeritle çevrilen ve üzerinde dört hoparlörün bulunduğu sistemle, olası tsunami ve acil durumlarda bölge halkına uyarıda bulunulacağı bildirildi. Mobil siren sistemi çalışmaya başladı.

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İzmir'in yanı sıra Aydın'ın Didim ve Muğla'nın Datça ilçelerinde kıyıya yakın bölgelerde kurulan mobil siren sistemlerinin de faaliyete geçtiği öğrenildi.

KOMŞU BEŞİK GİBİ SALLANMAYA DEVAM EDİYOR

Yunanistan'ın Santorini Adası'ndaki depremler, adayı beşik gibi sallamaya devam ediyor. Bölgede gece boyunca depremler meydana gelmeye devam ederken yarım saatte 8 depremin olduğu bildirildi. Yunan deprem uzmanı Athanasios Ganas, depremlerin "volkanik faaliyet" sebebiyle meydana geldiğini açıklarken adada kalan az sayıdaki turistin tedirgin bekleyişi sürdü. Santorini Adası'nda yaşayan yerel halk ise, depremlere rağmen adayı terk etmeyeceklerini vurguladı.

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Ege Denizi'nde meydana gelen depremler, Yunanistan'ın Santorini Adası'nı beşik gibi sallamaya devam etti. Son olarak 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedilirken bölgede gece 04:30 ile 5:00 arasında büyüklükleri 3 ila 3.8 arasında 8 deprem meydana geldi.

Yunan deprem uzmanı Athanasios Ganas, Santorini'deki depremlerin büyüklüğünde artış gözlemlenmediğini ve depremlerin dengeli bir şekilde meydana geldiğini belirtti.

Yunan kamu yayıncısı ERT'ye konuşan Ganas, depremlerin volkanik faaliyet olduğunu "Kesinlikle volkanik faaliyet olduğunu ve Ağustos başından bugüne kadar 5 milyon metreküp yeni magma eklendiğini gözlemledik" sözleriyle açıkladı.

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Sismik Risk Değerlendirme ve Sismik Risk Azaltma Daimi Bilimsel Komitesi ve Volkanik Hareketlilik İzleme Komiteleri bir araya gelerek, 1 Şubat'tan bu güne kadar toplamda 800'den fazla deprem meydana geldiğini belirtti.

TURİSTLER TEDİRGİN

Yunanistan Mülk Yöneticileri Birliği Başkanı Andreas Chiou, adada bulunan turistlerin tedirgin bekleyişinin sürdüğünü vurguladı. Chiou, Hristiyanların dini bayramı Paskalya ve yaz tatili için yapılan rezervasyonların iptal olmadığını söyledi.

Şu anda adada az sayıda turistin ne olup biteceğini görmek için kaldığını ifade eden Chiou, turistlerin çoğunluğunun adadan ayrıldığını belirtti.

Yunanistan Başbakan Yardımcısı Thanasis Kontogeorgis, depremlerin ülke ekonomisine zarar verdiğini “Hem sosyal hem de ekonomik hayat kesintiye uğradı” sözleriyle açıkladı.

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Santorini'nin ekonomisinin can damarı haline gel turizm, her yıl Yunanistan'ın GSYİH'sine yaklaşık %2,5 oranında (yaklaşık 5,9 milyar) katkı sağlıyor.

ADA HALKI: TERK ETMEYECEĞİZ

Turistlerin büyük çoğunluğu ile sakinlerin çok azının terk ettiği Santorini'de kalan ada halkı, evlerini terk etmemek konusunda ısrarcı oldu.

Geçmişteki 7.8 büyüklüğündeki depremin acıları ve şu anda meydana gelen depremlerin yarattığı belirsizlik ile adadan ayrılmayı tercih etmeyen Margarita Karamolegkou, “Depremin gürültüsü dayanılmaz. Evimde bile bunaltıcı bir hal aldı. Yorgun hissediyorum. Gün be gün devam eden depremlerin sonu yok. Ancak korkum da yok. Evimi ve geride kalanları terk edemem" açıklaması yaptı.

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Adada tüccarlık yapan Matthaios Fytros, "Savunmasızlara yardım etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Engelli insanlar var yaşlılar var ve yürümekte zorlanıyorlar. Eğer olur da büyük bir deprem meydana gelirse, nerede yaşadıklarını biliyorum. İtfaiyecilere elimden gelen en hızlı şekilde yardım edebilirim" dedi.

Adada boşalan evlerin yağlanmasını engellemek için diğer ada sakinleriyle devriye gezen Fytros, "Korkmuyorum. Adamızla gurur duyuyoruz. Umarım her şey yoluna girer ve bu çile kısa sürede sona erer. Ziyaretçilerimizi tekrar aramızda görmekten mutluluk duyacağız" sözlerini ifadesine ekledi.