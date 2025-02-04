×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ege'deki depremler sonrası CHP’li 5 büyükşehir başkanı İzmir’de toplantı yaptı

Güncelleme Tarihi:

#Ege Deprem#İzmir#Manisa
Egedeki depremler sonrası CHP’li 5 büyükşehir başkanı İzmir’de toplantı yaptı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 19:18

Ege Denizi’ndeki depremler sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve 5 büyükşehir belediyesinin başkanlarının da katılımıyla İzmir’de toplantı yapıldı. Toplantıda 5 büyükşehir belediyesinin bölgedeki deprem riskine karşı eşgüdümlü çalışma kararı aldığını belirten Zeybek, “Belediye başkanlarımızın çağrısına gerek olmadan itfaiye, afet işleri, kentsel dönüşüm ve su ya da kanalizasyon daire başkanlarımız eş güdüm içinde yardım noktasında yol haritasını belirledik. Plan çerçevesi içinde 24 saat içinde belediyemizin ilgili birimleri teyakkuz içinde olacak" dedi.

Haberin Devamı

Ege Denizi'ndeki depremlerle ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bir otelde eş güdüm toplantısı düzenlendi. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek ve Murat Bakan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve CHP Genel Sekreteri Tarık Balyalı katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, yapılan değerlendirme toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Ege Denizi'nde meydana gelen sismik aktivitelerin, Ege Bölgesi için ciddi bir problem olduğunu söyledi. Yunanistan'ın konuya dair önemler aldığını ancak Türkiye’de önlemlerin eksik kaldığını belirten Zeybek, "Biz CHP olarak, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Denizli büyükşehir belediye başkanlarımızla birlikte, en büyük yıkıma neden olan ve yurttaşlarımızın hayatını yitirmesiyle yol açan depremin 2’nci yıl dönümde, depremler için alınması gerekenlerle ilgili toplantı gerçekleştirdik” dedi.

Haberin Devamı

Egedeki depremler sonrası CHP’li 5 büyükşehir başkanı İzmir’de toplantı yaptı

Toplantıda 5 büyükşehir belediye başkanının bir araya gelerek önemli kararlar aldığını anlatan Zeybek, “Belediyelerimizin yetkilileri ile eş güdümlü çalışma kararı aldık. Belediye başkanlarımızın çağrısına gerek olmadan itfaiye, afet işleri, kentsel dönüşüm ve su ya da kanalizasyon daire başkanlarımız eş güdüm içinde yardım noktasında yol haritasını belirledik. Plan çerçevesi içinde 24 saat içinde belediyemizin ilgili birimleri teyakkuz içinde olacak. 5 büyükşehir belediyemiz acil eylem planını yarın itibarıyla hazır edecek, eş güdüm toplantısı yapacaklar. Ege Bölgesi’nde olası bir problem halinde alınacak olan önlemler konusunda belediyemizin acil eylem planı hazır" ifadelerini kullandı.

İzmir’in bazı ilçelerinde bazı yapılarla ilgili Kültür Varlıkları Koruma kurullarının olumsuz rapor verdiğini dile getiren Zeybek şöyle devam etti:

Haberin Devamı

"Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı yöneticiler hızlı aksiyon almalı ve Kentsel Sit Alanı içinde yaşlı yapı stoku içindeki yerlerle ilgili olumsuz cevap verme uygulamasından vazgeçme çağrısını yapıyorum. İzmir ve civarında tsunami noktasında erken uyarı sistemi yoktur. Bu konu ile ilgili Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Araştırma Enstitüsü yetkilidir. Bazı şehirlerde erken uyarı sistemi var ama bu Ege kıyılarında bütün büyükşehir belediye sınırlarımızda mutlaka hayata geçmeli. Aydın ve Denizli arasında Menderes Ovası’ndan geçen canlı fay hattı vardır. İzmir’de aktif fay hatları vardır ve çalışmalar yapılmıştır. Bu konuda da derhal ülkede yetkililerle eş güdüm toplantı yapılmalı. Finansman modellerinin nasıl hayata geçirileceği konuşulmalı. Jeotermal tesislerinde sıcak suyu taşıyan borularla ilgili oluşan risklerin azaltılması için AFAD çalışma yapmalı. İtfaiye birimlerimiz tüm illere destek olmak için hazırdır. Bugün burada 5 büyükşehir belediye başkanımız vardır ama başkanlarımızın tamamı daha önce yapılan çalışmalarda belirlendiği üzere kimin nereye yardım yapacağı noktasında acil eylem planı vardır. Park ve bahçeler, deprem toplanma alanları, rekreasyon alanları, günlük toplanma değil yurttaşların ihtiyaçlarını giderilmesi için konteyner modeli ile birtakım hizmetlerin yapılması için acil çalışma uyarısı yaptık. 24 saat esasına göre tüm büyükşehirlerde kriz masalarını oluşturduk. Önümüzdeki süreçte yurttaşlarımızın tedirgin olmasını engellemek istiyoruz"

Haberin Devamı

Egedeki depremler sonrası CHP’li 5 büyükşehir başkanı İzmir’de toplantı yaptı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ege Deprem#İzmir#Manisa

BAKMADAN GEÇME!