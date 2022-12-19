Ege'de Yunanistan tacizi: Rahat durmazlarsa gereğini yaparsınız

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, önceki gün Mardin’de ‘Türkiye Yüzyılı-Değerlerin Yüzyılı’ ve ‘Gençlik Buluşması’ programlarına katılarak gençlerin sorularını yanıtladı. Erdoğan’ın katıldığı program dün akşam televizyonlardan yayınlandı. Erdoğan programda özetle şunları söyledi:

Binlerce yıllık tarihiyle medeniyetler havzası olan Mardin’imiz, Türkiye’nin adeta bir özeti gibidir. Türk’ün, Kürt’ün, Arap’ın, Süryani’nin, Ezidi’nin bir arada yaşadığı Mardin, İstanbul ve Hatay’la birlikte hoşgörü başkentlerimizden birisidir.

BU NASIL HELALLEŞME

Şimdi birileri helalleşmeye gelecekmiş. Yahu sen önce helalleşmeye gideceksen, gel Diyarbakır anneleriyle helalleş. Eğer helalleşmeye geleceksen, önce 10 yaşında, 11 yaşında, 12 yaşında, 13, 14, 15 yaşındaki kızları Kandil’e kaçıranlar var ya, onlarla kol kola gezmeyi bırak. Onlarla beraber olmayı bırak. Bir taraftan onlarla dirsek temasında olacaksın, bir taraftan onlarla beraber seçime girmenin hazırlığında olacaksın, bir taraftan 6’lı masanın altına da onları sokmaya çalışacaksın. Bu nasıl helalleşme? Kimi aldatıyorsun ya? Kimi kandırdığını zannediyorsun? Bu millet artık bunları yutmaz. Ve 2023 bunun cevabı olacak.

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ÇILGIN TÜRKLER GELİYOR

(Yunanistan tedirgin mi?) E korkuyorlar tabi.Şimdi bize ne dediler? Türkiye. Ne dediler? Çılgın Türkler. Ne dediler? Çılgın Türkler geliyor. Hele hele bir de Tayfun füzesi var ya. Tayfun füzesi menzili 560 kilometre olarak açıklandı. Ama şimdi biz 560’ı bile yeterli bulmuyoruz. Geçen hafta bir görüşme yaptım. ‘Nedir dedim nihai durum.’ Dediler ki, biz 1000 kilometreyi yakalayacağız. Şimdi tabi bunu duyunca Yunan hoplamasın mı? Şimdi dün veya bugün gene Ege’de bazı çılgınlıklar yaptılar. Tabii bizimkiler de gerekeni yaptı. Ya yapma işte, rahat dur. Bizimle uğraşma. Bizim sizinle Ege’de dalaşma diye bir şeyimiz yok. Buna geçmişte hep ‘it dalaşı’ derlerdi. Arkadaşlara dedim ki, ‘ya bu ifade çok çirkin, eğer rahat durmazlarsa gereğini yaparsınız.’

Sizin gibi gençlerle beraber evvelallah biz o birilerine bir gece ansızın gelebileceğimizi gösterdik ve göstereceğiz.

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ÖYLE BİR SEÇİM Kİ...

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın gençerin sorularını yanıtladığı bölüme seçim tarihi damgasını vurdu. Programda, Seda Alpay isimli üniversite öğrencisinin seçim tarihi ile ilgili olarak “Başkanım bununla ilgili sizden bir tüyo alabilirsek ona göre tatil planı çizeceğiz kendimize” demesi üzerine Erdoğan “Bu seçim öyle bir seçim olacak ki, bu ne tatillere değer, ne tatillere. Çünkü inşallah bu seçimin neşesini hep birlikte yaşayacağız, farklı yaşayacağız. Ama şimdi acele etme tüyo da be. Çünkü Cumhur İttifakı olarak şöyle bir dertleşelim, oturalım inşallah. Ondan sonra tüyoyu değil de gerçeğini biz size veririz” dedi.

arapça konuştu

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Mardin’in Araplarından olduğunu söyleyen Zeynep Tekan isimli genç ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Arapça konuştu. Tekan’ın, “Biz siyaseti sizden öğrendik, sizinle başladık, sizinle devam etmek istiyoruz” demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Birileri de diyor ki, ‘gençler AK Parti’den kopuyor.’ Gençler salonda. Samsun’da öyle, Şanlıurfa’da öyle, Gaziantep’te öyle, her gittiğimiz yerde öyle” dedi.

‘SÜRYANİ USTALARI DÜNYAYA TANITACAĞIZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında telkâri ve taş ustalarına da değindi. Erdoğan “Mardin’de 3 bin yıldır gümüşü ilmik ilmik işleyen Süryani, Telkâri ustalarının maharetlerini tüm dünyaya tanıtacağız. Ben mesela geçenlerde bir Mardin taş ustasıyla görüşmemde ‘artık usta kalmadı’ dedi. ‘Ustam dedim, o zaman sen yeni ustalar yetiştireceksin.’ ‘İşte iki tane yanımda gördüğün çırak var’ dedi. Mardin’in taş ustacılığı sıradan bir olay değil” diye konuştu.