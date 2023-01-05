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Son dakika! Ege'de Yunan Sahil Güvenlik'ten Türk balıkçı teknelerine taciz girişimi

Güncelleme Tarihi:

#Aydın#Didim#Yunan Sahil Güvenlik
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2023 18:58

Son dakika haberine göre Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında avlama yapan Türk bayraklı balıkçı teknelerine, Yunan Sahil Güvenlik Botu tarafından taciz girişiminde bulunuldu. Taciz girişimi Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından engellendi. Konuyla ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan açıklama geldi.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında avlama yapan Türk bayraklı balıkçı teknelerine, bugün saat 12:02'de, Yunan Sahil Güvenlik Botu tarafından taciz girişiminde bulunulduğunu açıkladı. Taciz girişimini engellemek için bölgeye sevk edilen Türk Sahil Güvenlik botu, Yunan Sahil Güvenliği bölgeden uzaklaştırdı.

Yaşanan olay sırasında Yunan kuvvetlerine ait bottan havaya ateş açıldığı, bunun üzerine Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından da havaya ateş açılarak karşılık verildiği ifade edildi. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "05 Ocak 2023 tarihinde saat 12.02’de, Aydın ili Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında avcılık faaliyetinde bulunan Türk bayraklı balık avlama teknelerinin bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz edildiğinin bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiştir. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bölgede bulunan Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru sürülerek uzaklaştırılmış ve Türk balıkçı teknelerinin avcılık faaliyetlerine devam etmesi sağlanmıştır. Yunan Sahil Güvenlik Botunun bölgeden uzaklaştırılması esnasında havaya ateş açması üzerine Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından yine havaya ateş açılarak misliyle karşılık verilmiştir." ifadelerine yer verildi. 

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#Aydın#Didim#Yunan Sahil Güvenlik

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