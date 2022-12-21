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Ege’de Yunan kilidine anında karşılık

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#Milli Savunma Bakanlığı#Yunanistan#NATO
Ege’de Yunan kilidine anında karşılık
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2022 07:00

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan uçaklarının bir kez daha NATO uçuşundaki Türk savaş uçaklarına radar kilidi atarak önlemeye çalıştığını ve Hava Kuvvetleri’nin de F-16’larla gerekli karşılığı verdiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 19 Aralık Pazartesi günü planlı NATO NEXUS ACE Ege görevi için oluşturulan Paket Kol’da; Hava Kuvvetleri'ne ait 14 adet F-16, 1 adet HİK, 1 adet KC-135 tanker ve 1 adet CASA arama-kurtarma uçağı ve NATO'ya ait 1 adet E3-A AWACS uçağı ile uçuş görevi gerçekleştirildiği belirtilerek şöyle denildi:

F-16’LAR HAVALANDI

“Bu görev için 24 saat önceden Hava Görev Emri (ATO) çekilerek NATO'daki müttefiklerimize gerekli bilgilendirme yapıldı. Paket Kol, Ege'nin uluslararası hava sahasında uçuşuna devam ederken Yunanistan'a ait 5 ayrı hava üssünden kaldırılan F-16'lar ise uçaklarımıza radar kilidi atmak suretiyle taciz etti. Yunanistan'a ait uçakların NATO görevini önleme çabalarına rağmen Paket Kol'daki uçaklarımız görevin başarıyla tamamlanması için uçuşa devam etti. Dalaman'dan ve Akhisar'dan kalkan F-16 uçaklarımız da önleme görevi yaparak Yunan uçaklarına gerekli karşılığı verdi. Paket Kol uçuşundaki uçaklarımız da NATO NEXUS ACE görevini başarıyla tamamlayarak emniyetle üslerine döndü.”

 

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#Milli Savunma Bakanlığı#Yunanistan#NATO

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