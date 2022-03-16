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Ege’de yeni dönemin sembolü Leblebi Helvası

#Leblebi Helvası#Emine Erdoğan#Miçotakis
Ege’de yeni dönemin sembolü Leblebi Helvası

Yunan Başbakanı Miçotakis’e İstanbul’daki yemekte ikram edilen leblebi helvası, komşuda ‘gündem’ olmaya devam ediyor. Yunan Şef Akis Petrecikis, Emine Erdoğan’ın kitabındaki tarifiyle televizyonda leblebi helvası pişirecek. Aynı programda Miçotakis’in annesi Marika’nın yemek kitabından ‘süt böreği’ de yer alacak.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen pazar günü İstanbul’da Vahdettin Köşkü’nde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile yediği öğle yemeğinde ikram edilen leblebi helvası, Atina’da, iki ülke arasındaki gergin havanın yumuşamasını amaçlayan yeni dönemin adeta sembolü oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” kitabında yer alan leblebi helvası tarifi, Atina’nın gündeminde.

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CANLI YAYINDA PİŞİRECEK

Ünlü Yunan şef aşçı Akis Petrecikis, Emine Erdoğan’ın kitabında yer alan tarifiyle, televizyonda canlı yayında leblebi helvasını pişirecek. Şef Petrecikis aynı programda Başbakan Miçotakis’in annesi Marika’nın (1930-2012) “Hikâyesi Olan Tarifler” kitabında yer alan “galaktobureko” (Türkiye’de laz böreği olarak da bilinen süt böreği) tatlısını da anlatacak. Skai televizyonu, “leblebi helvası mı yoksa galaktoburekos mu daha lezzetli; tadacağız” yorumunu yaptı. Miçotakis’in ablası eski dışişleri bakanı Dora Bakoyani ise Emine Erdoğan’ın yazdığı yemek kitabını kendisine hediye ettiğini açıkladı.

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#Leblebi Helvası#Emine Erdoğan#Miçotakis

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