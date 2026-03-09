Ege’de kablo gerilimi

Haberin Devamı

Yunan basınında yer alan haberlere göre, bir Yunan ticaret gemisi Amorgos ile Astipalya Adaları arasında kablo döşeme çalışması yürütürken bölgede bulunan bir Türk savaş gemisi yaklaşarak telsiz uyarısında bulundu. Haberlere göre Türk gemisi, çalışma yapılan bölgenin Türk yetki alanında bulunduğunu belirterek gemiden faaliyetlerini durdurmasını istedi. Bunun üzerine Yunan donanmasına ait bir firkateynin bölgeye sevk edildiği ve iki ülke savaş gemilerinin bir süre aynı bölgede bulunduğu öne sürüldü.

Yunan basını, Atina’nın kablo çalışması için NAVTEX ilan ettiğini, buna rağmen Türk gemisinin müdahalesiyle karşılaşıldığını iddia etti. Ancak olay sırasında herhangi bir çatışma yaşanmadığı ve gerilimin tırmanmadan sona erdiği belirtildi.

Ankara ise kıta sahanlığı ve deniz yetki alanlarının kesin olarak belirlenmediği bölgelerde Yunanistan’ın tek taraflı altyapı faaliyetleri yürütemeyeceğini savunuyor. Türkiye, tartışmalı alanlarda yürütülen bu tür çalışmaların fiili durum yaratabileceğini belirterek itiraz ediyor.