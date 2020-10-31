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Haber Giriş: 31.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ege'de deprem... Tsunami yuttu

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Ege'de deprem... Tsunami yuttu
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Ege Denizi’nde meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından Seferihisar ve Sığacık’ta tsunami oluştu. İzmirliler depremin şokunu yaşarken sokağa çıktıklarında ise dalgalara yakalanmamak için çaba harcadı.

Ege Denizi’nde, İzmir´in Seferihisar ilçesi açıklarında dün saat 14.51’de Richter ölçeğine göre 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir´de çok şiddetli hissedilen deprem, büyük paniğe neden oldu. Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yıkılan binalarda enkaz altında kalanlar olurken, çok sayıda bina da hasar gördü. Deprem İzmir´in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne’de de hissedildi. Depremin ardından Sığacık ve Seferihisar’da deniz taştı.

Egede deprem... Tsunami yuttu

TEKNELER SÜRÜKLENDİ

Depremin ardından denizde oluşan gelgit, marinada demirli yelkenli tekneleri denize doğru sürükledi. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Depremin ardından denizin çekildiği görüldü.

Egede deprem... Tsunami yuttu

ENGELLİ KADIN SUDA BOĞULDU

Depremden sonra İzmir’de Uzakdoğu’da gördüğümüz tsunami görüntüleri meydana geldi. Seferihisar’a bağlı Sığacık ve Akarca mahallelerinin sahil kesimi yükselen dalgalar nedeniyle su altında kaldı. Kıyıdaki teknelerin yanı sıra Kaleiçi’ne kadar gelen su, araçlar ve dükkanlara zarar verdi. Bedensel engelli Laika Erçetin (85), sahil kesimindeki evinden çıkamayarak suda boğuldu. Suyun çekildiği bölgelerde arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam etti.

Egede deprem... Tsunami yuttu

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