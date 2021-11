Ege’de bu kez turistik kapışma

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), 2019 yılında Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin dağılımını masaya yatırdı. Turistlerin yüzde 40’ının Akdeniz, yüzde 40’ının Marmara, yüzde 10’unun Ege, kalan yüzde 10’unun da Anadolu’ya geldiği belirlendi. Ege ile Anadolu’nun paylarının arttırılması için çalışmalara başlandı. TGA, Ege için özel tanıtım programını devreye soktu.

AVRUPA’DA EGE RÜZGARI ESTİ

Eylülde Almanya’da beş şehirde “TurkAegean” ve “Choose Your Memories” kampanyaları ile 5 bin 683 açık hava alanında yer alındı. Rusya, Hollanda, Belçika’da reklamlar yayınlandı.

Her yıl yayınlanan ve gastronomi dünyası tarafından ilgiyle takip edilen “The World’s 50 Best Restaurants – 50 Best Discovery” organizasyonu ile birlikte dijital tanıtım çalışması yapıldı. Dünyadan en iyi restoranların tanıtıldığı “50 Best Discovery” bölümünde İstanbul ve Bodrum’un ardından İzmir kampanyası başladı. Ünlü seyahat yazarı Tristan Rutherford’un İzmir’in gastronomik zenginliğini kaleme aldığı makalesi sitede yayına alındı. 9-12 Eylül’de İzmir’de Almanya’dan gelen toplam 34 tur operatörü ağırlandı.

KENDİ BÖLGESİ GİBİ GÖRÜYOR

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’na bir sunum yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, “Yunanistan, Ege’yi bir nevi kendi bölgesiymiş gibi dünyaya algılattığı için ciddi tepkiler de gösterdi. Biz önümüzdeki yıl bunu daha da güçlü bir şekilde yaparak Ege’nin Yunanistan’a ait değil, Türkiye’nin de bir bölgesi, bir turizm markası olduğunu gösterip oranın payını da elbette arttıracağız” dedi.

GÖR, TAT, DİNLE, KOKLA...

Kampanyada Datça, Foça, Çeşme, Didim, Urla, Seferihisar, Akyaka, İzmir, Cunda, Ayvalık, Bodrum, Kuşadası ve Asos bölgeleri öne çıkıyor. Tanıtım çalışmaları ‘Gör’, ‘Tat’, ‘Dokun’, ‘Kokla’, ‘Dinle’, ‘Yapmadan Dönme’ ve ‘Ege Rotaları’ kategorilerinde gerçekleşiyor. Gör’de, İzmir’de UNESCO’nun iki kültürel miras alanı olan Efes ve Bergama vurgusu dikkat çekiyor. ‘Tat’ta kumru, boyoz, kabak çiçeği dolması, incir, üzüm, zeytin de var. ‘Dokun’da Alaçatı, Pamukkale Travertenleri, Hierapolis Antik Kenti, Kleopatra Adası gibi yerler işaret ediliyor. ‘Kokla’ ile İzmir’de Çeşme Ruhu, Muğla’da Bodrum’un Yedi Koyu gibi alanlar öne çıkarılıyor. ‘Dinle’de ise Muğla’da Sualtı Dünyası ile Denizli’de Zeybek Havası var.

DÜNYACA ÜNLÜ FENOMENLER BÖLGEYİ GEZDİ

Proje kapsamında Ege Bölgesi’ni ve bölgenin ürünleri olan üzüm bağları, zeytinyağı ve gastronomi ürünlerini tanıtmayı amaçlayan “Tasting Alaçatı” etkinliği 9-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. İngiltere ve Kıbrıs’tan gelen “influencer”ların paylaştıkları içerikler toplam 5.7 milyon kişiye ulaştı. Aynı proje kapsamında Fransa, İsviçre ve Belçika’dan gelen 16 “influencer” da 24-28 Eylül tarihleri kapsamında İzmir, Foça, Urla ve Çeşme’de ağırlandı. Bu misafirlerin paylaşımları, toplam 2.2 milyon kişiye ulaştı.