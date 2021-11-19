Ege’de bu kez turistik kapışma

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
E-ticarete yeni kurallar geliyorE-ticarete yeni kurallar geliyor#E-Ticaret
Sağanak ve kar geliyor Dikkat: Kuvvetli olacakSağanak ve kar geliyor! Dikkat: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
Fransada gündem Yusuf Yazıcı Ayrılık haberleri sonrası açıklamaFransa'da gündem Yusuf Yazıcı! Ayrılık haberleri sonrası açıklama#Yusuf Yazıcı
Peki bu ne bay Biden Türkiyeye yaptırım, Amerikaya serbestPeki bu ne bay Biden? Türkiye'ye yaptırım, Amerika'ya serbest#ABD
Faiz indirimi politikasının nedenleriFaiz indirimi politikasının nedenleri#Faiz
Ankarada patlama Kahreden haber geldi...Ankara'da patlama! Kahreden haber geldi...#Ankara
Kemal Bey’in çevresi helalleşmeye hazır mıKemal Bey’in çevresi helalleşmeye hazır mı?#Helalleşme
Tıp merkezinde kâbus Ölüm nedeni: Saç, burun, yağTıp merkezinde kâbus! Ölüm nedeni: Saç, burun, yağ#Estetik
AK Parti ‘50 artı 1’i değiştirecek miAK Parti ‘50 artı 1’i değiştirecek mi?#AK Parti
Bakan Karaismailoğlu hazine garantili projeler için tarih verdi: 2025ten itibaren gelir elde edeceğizBakan Karaismailoğlu hazine garantili projeler için tarih verdi: 2025'ten itibaren gelir elde edeceğiz#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
Herkesin Ahmet Kayası... Taklit edilemez söyleşiye hayatımıza girdiHerkesin Ahmet Kaya'sı... 'Taklit edilemez söyleşiye hayatımıza girdi'#Ahmet Kaya
Sekiz yıl süren dava sonuçlandı İşte alacağı tazminat...Sekiz yıl süren dava sonuçlandı! İşte alacağı tazminat...#Feryal Gülman
Acı haberi Bakan Koca duyurdu Siyaset dünyasını yasa boğan ölümAcı haberi Bakan Koca duyurdu! Siyaset dünyasını yasa boğan ölüm!#İmran Kılıç
Neslihanı vahşice katletmişti... O cani böyle yakalandıNeslihan'ı vahşice katletmişti... O cani böyle yakalandı#Gaziantep
Güneş iması ve Burak için çarpıcı yorum Ona dokunmayın, Türkiyenin en iyisi, Almanca düşündüğü için...Güneş iması ve Burak için çarpıcı yorum! "Ona dokunmayın, Türkiye'nin en iyisi, Almanca düşündüğü için..."#A Milli Takım
HABERLERGündem Haberleri

Ege’de bu kez turistik kapışma

#Turizm#Turkaegean#Yunanistan
Ege’de bu kez turistik kapışma

Ege, Türkiye ile Yunanistan arasında turizm kapışmasına sahne oluyor. Türkiye, Ege’ye daha fazla turist çekmek için ‘TurkAegean’ adıyla tanıtım başlattı. Ege’yi turizmde kendi bölgesiymiş gibi gören Yunanistan’dan tepkiler gecikmedi. Türkiye tanıtım dozunu arttırmaya hazırlanıyor.

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), 2019 yılında Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin dağılımını masaya yatırdı. Turistlerin yüzde 40’ının Akdeniz, yüzde 40’ının Marmara, yüzde 10’unun Ege, kalan yüzde 10’unun da Anadolu’ya geldiği belirlendi. Ege ile Anadolu’nun paylarının arttırılması için çalışmalara başlandı. TGA, Ege için özel tanıtım programını devreye soktu.

Ege’de bu kez turistik kapışma

AVRUPA’DA EGE RÜZGARI ESTİ

Eylülde Almanya’da beş şehirde “TurkAegean” ve “Choose Your Memories” kampanyaları ile 5 bin 683 açık hava alanında yer alındı. Rusya, Hollanda, Belçika’da reklamlar yayınlandı.

Ege’de bu kez turistik kapışma

Her yıl yayınlanan ve gastronomi dünyası tarafından ilgiyle takip edilen “The World’s 50 Best Restaurants – 50 Best Discovery” organizasyonu ile birlikte dijital tanıtım çalışması yapıldı. Dünyadan en iyi restoranların tanıtıldığı “50 Best Discovery” bölümünde İstanbul ve Bodrum’un ardından İzmir kampanyası başladı. Ünlü seyahat yazarı Tristan Rutherford’un İzmir’in gastronomik zenginliğini kaleme aldığı makalesi sitede yayına alındı. 9-12 Eylül’de İzmir’de Almanya’dan gelen toplam 34 tur operatörü ağırlandı.

Ege’de bu kez turistik kapışma

Haberin Devamı

KENDİ BÖLGESİ GİBİ GÖRÜYOR

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’na bir sunum yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, “Yunanistan, Ege’yi bir nevi kendi bölgesiymiş gibi dünyaya algılattığı için ciddi tepkiler de gösterdi. Biz önümüzdeki yıl bunu daha da güçlü bir şekilde yaparak Ege’nin Yunanistan’a ait değil, Türkiye’nin de bir bölgesi, bir turizm markası olduğunu gösterip oranın payını da elbette arttıracağız” dedi.

Ege’de bu kez turistik kapışma

GÖR, TAT, DİNLE, KOKLA...

Kampanyada Datça, Foça, Çeşme, Didim, Urla, Seferihisar, Akyaka, İzmir, Cunda, Ayvalık, Bodrum, Kuşadası ve Asos bölgeleri öne çıkıyor. Tanıtım çalışmaları ‘Gör’, ‘Tat’, ‘Dokun’, ‘Kokla’, ‘Dinle’, ‘Yapmadan Dönme’ ve ‘Ege Rotaları’ kategorilerinde gerçekleşiyor. Gör’de, İzmir’de UNESCO’nun iki kültürel miras alanı olan Efes ve Bergama vurgusu dikkat çekiyor. ‘Tat’ta kumru, boyoz, kabak çiçeği dolması, incir, üzüm, zeytin de var. ‘Dokun’da Alaçatı, Pamukkale Travertenleri, Hierapolis Antik Kenti, Kleopatra Adası gibi yerler işaret ediliyor. ‘Kokla’ ile İzmir’de Çeşme Ruhu, Muğla’da Bodrum’un Yedi Koyu gibi alanlar öne çıkarılıyor. ‘Dinle’de ise Muğla’da Sualtı Dünyası ile Denizli’de Zeybek Havası var. 

Ege’de bu kez turistik kapışma

Haberin Devamı

DÜNYACA ÜNLÜ FENOMENLER BÖLGEYİ GEZDİ

Proje kapsamında Ege Bölgesi’ni ve bölgenin ürünleri olan üzüm bağları, zeytinyağı ve gastronomi ürünlerini tanıtmayı amaçlayan “Tasting Alaçatı” etkinliği 9-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. İngiltere ve Kıbrıs’tan gelen “influencer”ların paylaştıkları içerikler toplam 5.7 milyon kişiye ulaştı. Aynı proje kapsamında Fransa, İsviçre ve Belçika’dan gelen 16 “influencer” da 24-28 Eylül tarihleri kapsamında İzmir, Foça, Urla ve Çeşme’de ağırlandı. Bu misafirlerin paylaşımları, toplam 2.2 milyon kişiye ulaştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Turizm#Turkaegean#Yunanistan

BAKMADAN GEÇME!

Avrupada aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor Sonuç: Aşı kuyrukları

Avrupa'da aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor! Sonuç: Aşı kuyrukları

#COVID-19
Yıllar sonra gelen itiraf: Beni Acun Ilıcalı ikna etti

Yıllar sonra gelen itiraf: Beni Acun Ilıcalı ikna etti!

#Nez
2022’de asgari ücret kaç lira olacak İşte ağır basan senaryo

2022’de asgari ücret kaç lira olacak? İşte ağır basan senaryo

#Asgari Ücret