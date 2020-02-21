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ANKARA (İHA)
Haber Giriş: 21.02.2020 - 12:14,Son Güncelleme:/

Ege'de bir düzensiz göçmen botu yakalandı

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Ege'de bir düzensiz göçmen botu yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı TCG Köyceğiz tarafından Bulamaç Adası güneyinde düzensiz göçmen botunun tespit edilerek Sahil Güvenlik unsurlarına teslim edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı "TCG Köyceğiz" tarafından Ege Deniz'inde yürütülen karakol görevi esnasında, Bulamaç Adası güneyinde bir düzensiz göçmen botunun tespit edildikten sonra Sahil Güvenlik unsurlarına teslim edildiğini belirtti.

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