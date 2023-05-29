Ege’de 5 il Kılıçdaroğlu’nu 4 il Erdoğan’ı seçti

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Afyonkarahisar’da 14 Mayıs’ta oyların yüzde 63.86’sını kazanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs’ta yüzde 67.84 oy aldı. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise, 14 Mayıs’ta yüzde 28.87 olan oylarını yüzde 32.16’ya yükseltti. Aydın’da 14 Mayıs’ta oyların yüzde 56.04’ünü alan Kılıçdaroğlu bu kez yüzde 59.84’e ulaştı. Erdoğan, 14 Mayıs’ta yüzde 38.08 olan oy oranını yüzde 40.16’ya çıkardı. Balıkesir’de Kılıçdaroğlu’nun 14 Mayıs’ta yüzde 48.67 olan oyları 28 Mayıs’ta 52.20’ye çıktı. Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta 45.07 olan oyları 28 Mayıs’ta 47.80’e yükseldi. Çanakkale’de 14 Mayıs’ta oyların yüzde 54.58’ini alan Kılıçdaroğlu, dün oyların yüzde 58.09’unu kazandı. Erdoğan, 14 Mayıs’ta 39.49 olan aylarını dün yüzde 41.91’e çıkarmayı başardı. Denizli’de Kılıçdaroğlu 14 Mayıs’ta oyların 48.36’sını, 28 Mayıs’ta yüzde 52.99’unu kazandı. Erdoğan da 14 Mayıs’ta yüzde 43.88 olan oylarını 28 Mayıs’ta yüzde 47.01’e çıkardı. Kütahya’da 14 Mayıs’ta oyların yüzde 66.31’ini kazanan Erdoğan, bu kez oyların yüzde 70.64’ünü aldı. Kılıçdaroğlu ise yüzde 26.38 olan oy oranını yüzde 29.36’ya getirdi. Manisa’da 14 Mayıs’ta oyların yüzde 47.15’ini kazanan Erdoğan, dün yüzde 50.19 ile yarışı önde bitirdi.

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İKİ ADAY DA OY ARTTIRDI

14 Mayıs’ta oyların yüzde 46.08’ini alan Kılıçdaroğlu dün bu oranı yüzde 49.81’e getirdi. Muğla’da Kılıçdaroğlu 14 Mayıs’ta oyların yüzde 62.90’ını, 28 Mayıs’ta ise yüzde 66.51’ini aldı. Erdoğan ise 14 Mayıs’ta 31.66’sını, 28 Mayıs’ta yüzde 33.49’unu almayı başardı. Uşak’ta 14 Mayıs’ta oyların yüzde 47.60’ını alan Erdoğan, dün oyların yüzde 51.02’sini kazandı. Kılıçdaroğlu ise 14 Mayıs’ta yüzde 45.13 olan oyunu yüzde 48.98’e yükseltti. Buna göre Erdoğan en çok oyu Kütahya’da, Kılıçdaroğlu ise Muğla’da aldı. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu 14 Mayıs’a göre Ege’nin tamamında oylarını artırdı. Erdoğan en büyük yükselişi yüzde 4.33’le Kütahya’da, Kılıçdaroğlu ise yüzde 4.63’le Denizli’de yaptı.

İZMİR’DE ORANLARI YÜKSELDİ

İzmir’de seçime katılım oranı yüzde 87.21 olurken, Kılıçdaroğlu 1 milyon 984 bin 794 ile oyların yüzde 67.02’sini, Erdoğan ise 976 bin 563 ile oyların yüzde 32.98’ini aldı. 14 Mayıs’taki seçime göre her iki aday da yüzdesel olarak oylarını artırdı. Kılıçdaroğlu, ilk turda 1 milyon 939 bin 651 ile oyların yüzde 63.31’ini, Erdoğan ise 964 bin 470 ile yüzde 31.48 oy almıştı.

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İLÇELERDE DURUM AYNI

İzmir’in ilçelerinde de durum değişmedi. İlk turda İzmir’in 30 ilçesinin 28’ini Kılıçdaroğlu, ikisini de Erdoğan önde bitirmişti. İkinci turda da Erdoğan 14 Mayıs’ta olduğu gibi Kemalpaşa ve Kiraz’da seçimden zaferle ayrıldı. Erdoğan’ın, İzmir’in tüm ilçelerinde oy oranını artırmayı başardığı dikkat çekti. En çok artışı yüzde 2.59’la Bergama’da yakalayan Erdoğan, oylarını Kiraz’da yüzde 2.52, Beydağ’da yüzde 2.35, Kemalpaşa’da yüzde 2.16 yükseltti. Kılıçdaroğlu ise 1. tura göre oyunu Aliağa’da yüzde 4.69, Foça’da 4.56, Bornova’da yüzde 4.51, Tire’de 4.39 artırdı. Öte yandan İzmir genelinde kullanılan 2 milyon 986 bin 434 oyun 2 milyon 958 bin 997’si geçerli sayıldı.