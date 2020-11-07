Ege Üniversitesi Rektörü: Depremzedelere yurt kapıları açıldı
Ege Üniversitesi (EÜ), 30 Ekim’de yaşanan deprem sonrası evleri hasarlı ya da yıkılmış olan personeli için üniversitenin yurtlarını tahsis etti.
Depremde evlerini kaybeden ve hasar nedeniyle evlerine giremeyen Ege Üniversitesi personelinin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için Kitvak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi, EÜ Konukevi ve Öğrenci Köyü hizmete açıldı. Şu ana kadar 84 kişinin bu yurtlardan faydalandığını belirten Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Kitvak’ta 22 aile 35 kişi, konukevinde 24 aile 49 kişiyi ağırlıyoruz. Diğer yandan öğrenci köyümüze de mensuplarımızın talepleri doğrultusunda yerleştirmeleri sürdürüyoruz” dedi.
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