Ege Üniversitesi 15 sürekli işçi alacak! Başvuru şartları neler?

Ege Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Ege Üniversitesi hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum Kuruluşlarında İşçiAlınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında İş-Kur üzerinden 15 Sürekli işçi alınacaktır." ifadeleri kullanıldı. Peki, Ege Üniversitesi işçi alımı başvuruları ne zaman? Kadro dağılımı nasıl olacak? İşte, ilanla ilgili ayrıntılı bilgiler.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

3. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

4. Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmaması gerekir.

5. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

6. Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması (Ruhsal ve fiziksel) gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1. Kura işleminin 10/03/2020 tarihinde saat 10:00 Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf VARDAR MÖTBE Kültür Merkezinde yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda www.ege.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır.

2. Noter kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati, ve sonuçları www.ege.edu.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır.

BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yayımlananacak olup şartları uyan adayların başvuruları 24.02.2020-28.02.2020 tarihleri arasında İŞKUR İl Müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır.

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