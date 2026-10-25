Ege kıyıları ve Doğu Anadolu için sağanak uyarısı: Birçok bölgede sis ve pus bekleniyor

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Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken, Ege'nin kıyı şeridi ile doğu kesimlerinde yerel sağanak yağışlar etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde görüş mesafesini düşürecek sis ve pus uyarısı yapılan günde, iç ve doğu illerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin yer yer üzerinde seyredecek.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN İLLER VE BÖLGELER

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Ege Bölgesi'nde Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde yağış beklenirken, Bingöl ve Mardin çevrelerinde de sağanak görülecek. Yağışların bu bölgelerde yerel olarak etkili olması tahmin ediliyor.

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SİS VE PUS BEKLENİYOR

Sabah ve gece saatlerinde birçok bölgede görüş mesafesini etkileyebilecek pus ve yer yer sis bekleniyor. Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta Karadeniz'de pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre hava sıcaklıkları, Türkiye'nin batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyredecek. İç ve doğu bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin yer yer üzerinde olması bekleniyor.

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Marmara

Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis tahmin ediliyor.

İstanbul: 13-20°C, parçalı yer yer çok bulutlu

Bursa: 10-21°C, parçalı yer yer çok bulutlu

Çanakkale: 12-21°C, parçalı yer yer çok bulutlu

Kırklareli: 10-20°C, parçalı yer yer çok bulutlu

Ege

Ege Bölgesi’nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra Muğla ve Aydın’ın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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İzmir: 14-24°C, parçalı bulutlu

Muğla: 9-21°C, parçalı yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra kıyı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Denizli: 13-24°C, parçalı bulutlu

Afyonkarahisar: 8-22°C, parçalı bulutlu

Akdeniz

Akdeniz Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresi’nde pus ve yer yer sis tahmin ediliyor.

Adana: 15-31°C, az bulutlu

Antalya: 15-31°C, parçalı ve az bulutlu

Burdur: 7-23°C, parçalı ve az bulutlu

Hatay: 16-27°C, az bulutlu

İç Anadolu

İç Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Ankara: 8-23°C

Eskişehir: 8-22°C

Konya: 9-24°C

Nevşehir: 8-22°C

Karadeniz

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Batı Karadeniz’de parçalı bulutlu hava beklenirken, sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz’de parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. MGM, Samsun’un iç ve yüksek kesimleri ile Ordu, Giresun ve Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediyor.

Bolu: 7-23°C

Sinop: 15-23°C

Samsun: 13-21°C

Trabzon: 14-21°C

Rize: 14-21°C

Doğu Anadolu

Doğu Anadolu’nun parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Erzurum: 1-15°C

Kars: 0-15°C

Malatya: 8-21°C

Van: 6-16°C

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Güneydoğu Anadolu

Bölgede parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra Mardin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Diyarbakır: 9-24°C

Gaziantep: 12-25°C

Mardin: 16-22°C

Şanlıurfa: 16-26°C

Denizlerde hava

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, denizlerde fırtına beklenmediğini bildirdi. Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de rüzgarın genel olarak 3 ila 5 kuvvetinde esmesi, dalga yüksekliğinin bölgelere göre yaklaşık 0,5 ila 2 metre arasında olması bekleniyor.