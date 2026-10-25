Ege kıyıları ve Doğu Anadolu için sağanak uyarısı: Birçok bölgede sis ve pus bekleniyor

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Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken, Ege'nin kıyı şeridi ile doğu kesimlerinde yerel sağanak yağışlar etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde görüş mesafesini düşürecek sis ve pus uyarısı yapılan günde, iç ve doğu illerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin yer yer üzerinde seyredecek.
SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN İLLER VE BÖLGELER
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Ege Bölgesi'nde Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde yağış beklenirken, Bingöl ve Mardin çevrelerinde de sağanak görülecek. Yağışların bu bölgelerde yerel olarak etkili olması tahmin ediliyor.
SİS VE PUS BEKLENİYOR
Sabah ve gece saatlerinde birçok bölgede görüş mesafesini etkileyebilecek pus ve yer yer sis bekleniyor. Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta Karadeniz'de pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre hava sıcaklıkları, Türkiye'nin batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyredecek. İç ve doğu bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin yer yer üzerinde olması bekleniyor.
Marmara
Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis tahmin ediliyor.
İstanbul: 13-20°C, parçalı yer yer çok bulutlu
Bursa: 10-21°C, parçalı yer yer çok bulutlu
Çanakkale: 12-21°C, parçalı yer yer çok bulutlu
Kırklareli: 10-20°C, parçalı yer yer çok bulutlu
Ege
Ege Bölgesi’nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra Muğla ve Aydın’ın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
İzmir: 14-24°C, parçalı bulutlu
Muğla: 9-21°C, parçalı yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra kıyı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Denizli: 13-24°C, parçalı bulutlu
Afyonkarahisar: 8-22°C, parçalı bulutlu
Akdeniz
Akdeniz Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresi’nde pus ve yer yer sis tahmin ediliyor.
Adana: 15-31°C, az bulutlu
Antalya: 15-31°C, parçalı ve az bulutlu
Burdur: 7-23°C, parçalı ve az bulutlu
Hatay: 16-27°C, az bulutlu
İç Anadolu
İç Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.
Ankara: 8-23°C
Eskişehir: 8-22°C
Konya: 9-24°C
Nevşehir: 8-22°C
Karadeniz
Batı Karadeniz’de parçalı bulutlu hava beklenirken, sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis tahmin ediliyor.
Orta ve Doğu Karadeniz’de parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. MGM, Samsun’un iç ve yüksek kesimleri ile Ordu, Giresun ve Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediyor.
Bolu: 7-23°C
Sinop: 15-23°C
Samsun: 13-21°C
Trabzon: 14-21°C
Rize: 14-21°C
Doğu Anadolu
Doğu Anadolu’nun parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.
Erzurum: 1-15°C
Kars: 0-15°C
Malatya: 8-21°C
Van: 6-16°C
Güneydoğu Anadolu
Bölgede parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra Mardin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.
Diyarbakır: 9-24°C
Gaziantep: 12-25°C
Mardin: 16-22°C
Şanlıurfa: 16-26°C
Denizlerde hava
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, denizlerde fırtına beklenmediğini bildirdi. Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de rüzgarın genel olarak 3 ila 5 kuvvetinde esmesi, dalga yüksekliğinin bölgelere göre yaklaşık 0,5 ila 2 metre arasında olması bekleniyor.