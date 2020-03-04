Ege isminin anlamı nedir? Ege ne demek?

Ege hem kız çocuklarına hem de erkek çocuklarına verilen isimlerdendir. Ege isminin anlamı sözlüklerde bulunmaktadır.

Ege İsminin Anlamı Nedir?

Ege isminin birkaç anlamı bulunmaktadır. İlk anlamı bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her şeyinden sorumlu olan kişidir. Diğer bir anlamı ise yaşça büyük olan, ulu, sahip anlamında kullanılmaktadır.

Ege Ne Demektir?

Ege isminin anlamı bazı kişiler tarafından bilinmemektedir. Ege isminin anlamını sözlüklerden bulmak mümkündür. Ege isminin sözcük anlamı kişinin kendisinden büyük kişiler için kullanılmaktadır. Hem kız çocukları hem de erkek çocukları için kullanılabilir.

Ege İsminin Türk Dil Kurumunda Ne Anlama Gelir?

- Hey anlamında seslenme ünlemi olarak kullanılabilir.

- Kişinin kendisinden büyük olanlara denir.

Ege İsminin Özellikleri Nelerdir?

Özgürlüklerine düşkün insanlardır. Hayatı yaşamayı severler. Aşk için yaşarlar. Dışarıda yalnız zaman geçirmekten hoşlanmazlar. Arkadaşlarıyla vakit geçirmekten çok hoşlanırlar. Dolayısıyla toplu eğlencelere bayılırlar. Yaşanan olaylara farklı pencereden bakabilme özelliğine sahiplerdir. Olayların değişik yönlerini görüp değerlendirirler. Objektif insanlardır.

Bunlar dışında bu kişiler aktif insanlardır. Entelektüel insanlar olmalarından dolayı yeni bilgiler öğrenmeyi çok severler. Düzenli çalışmayı severler. Geleceği görebilirler. Ekonomi yönünden iyi yatırım yaparlar.