Ege için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın ve Muğla) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın bugün akşam saatlerinden yarın akşama kadar kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve küçük çaplı dolu yağışı riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.