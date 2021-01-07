Ege güne deprem haberiyle başladı – İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Bir süredir artçıların yaşandığı Ege Bölgesi yeni güne de deprem haberiyle başladı. Gece yarısı Gökçeada'da meydana gelen deprem ardından gözler bir kez daha son depremler listesine çevrildi. Ege Denizi'nin yanı sıra yurdun çeşitli bölgelerinde artçılar yaşanıyor. İşte Gökçeada'da meydana gelen depremin ayrıntıları ve son depremler listesi...
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.58'de merkez üssü Ege Denizi Gökçeada açıkları olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin yaklaşık 30 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Gökçeada'ya bağlı Uğurlu köyüne 48 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.01.07 07:44:12 36.4883 28.8237 15.2 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.01.07 07:39:29 38.5818 27.8563 12.2 -.- 1.6 -.- CANBAZLI-AHMETLI (MANISA) İlksel
2021.01.07 07:38:14 38.5587 27.7858 17.9 -.- 1.9 -.- MUSACALI-TURGUTLU (MANISA) İlksel
2021.01.07 07:27:07 40.1557 25.0642 9.8 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.01.07 07:14:26 38.5645 28.1787 4.6 -.- 2.2 -.- SULEYMANIYE-SALIHLI (MANISA) İlksel
2021.01.07 06:32:13 37.7430 30.8118 1.4 -.- 1.5 -.- EYUPLER-EGIRDIR (ISPARTA) İlksel
2021.01.07 06:31:44 37.8527 26.4295 5.1 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.01.07 06:22:07 37.8240 26.7270 7.0 -.- 1.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.01.07 05:48:11 37.9180 27.0223 12.4 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.07 05:36:22 39.0642 29.5465 4.9 -.- 2.0 -.- YENIGUNEY-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2021.01.07 05:31:57 37.5138 27.2138 5.3 -.- 2.1 -.- BATIKOY-DIDIM (AYDIN) İlksel
2021.01.07 05:05:14 39.2347 41.3470 15.7 -.- 1.5 -.- ARMUTKASI-VARTO (MUS) İlksel
2021.01.07 04:59:23 38.5337 39.2822 11.0 -.- 1.5 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel
2021.01.07 03:58:14 40.1785 25.0613 6.7 -.- 4.3 4.2 EGE DENIZI İlksel
2021.01.07 03:47:30 39.3142 41.1850 5.0 -.- 3.8 4.0 GOLYAYLA-VARTO (MUS) İlksel
2021.01.07 03:44:25 39.6402 25.9982 9.1 -.- 1.7 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.07 03:37:03 38.7480 28.9720 6.2 -.- 1.8 -.- DUMANLAR-SELENDI (MANISA) İlksel
2021.01.07 02:01:13 38.4623 39.3382 5.0 -.- 1.7 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.01.07 01:54:21 38.2788 38.5707 6.7 -.- 1.9 -.- TANISIK-(MALATYA) İlksel
2021.01.07 01:45:51 38.4137 39.1520 19.9 -.- 1.6 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.01.07 01:10:59 37.9210 27.2387 5.6 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.07 01:06:36 37.0387 27.7295 9.4 -.- 1.1 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
2021.01.07 00:57:32 39.0002 40.5188 7.2 -.- 1.6 -.- KURTULUS-(BINGOL) İlksel
2021.01.07 00:52:04 36.9945 27.6925 17.2 -.- 1.7 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
2021.01.07 00:39:11 40.5630 36.5203 4.2 -.- 2.6 -.- KARTOSMAN-ERBAA (TOKAT) İlksel
2021.01.07 00:29:57 36.7685 26.6500 15.8 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.01.07 00:22:44 38.5235 39.3492 12.9 -.- 1.8 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel
2021.01.07 00:19:53 38.5058 39.2543 12.8 -.- 2.4 -.- GOZEBASI-(ELAZIG) İlksel
2021.01.07 00:17:13 38.4978 39.1697 7.2 -.- 1.9 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel
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