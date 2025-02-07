Ege Denizi'nin kuzeyi için 'fırtına' uyarısı

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Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren geneli kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini bildirdi. Fırtınanın pazar akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği de belirtildi. Öte yandan, meteorolojiden yapılan açıklamada, "Güney Ege'nin kuzeyinde halen devam etmekte olan rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Pazar (09.02.2025) günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi.