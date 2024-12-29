Ege Denizi'ndeki 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası Naci Görür'den uyarı

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AFAD'dan alınan bilgiye göre saat 11.02'de Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür de Akdeniz’deki deprem potansiyeline ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Görür, Akdeniz’de Girit çevresinde yaşanan depremlerin Plini-Strabo Fay Zonu’nda yaşandığını belirtti.

“Bu zonda Afrika levhası, Anadolu levhasının altına dalıp tüketiliyor.” ifadesini kullanan Prof. Dr. Naci Görür, “Deprem potansiyeli büyük bir zon.” uyarısında bulundu.