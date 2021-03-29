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AA
Haber Giriş: 29.03.2021 - 02:45 | Son Güncelleme:

Ege Denizi'nde korkutan deprem

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Ege Denizi'nde korkutan deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 02.26'da Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.26'da Girit Adası'nın güney batısı açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Deniz yüzeyinin 4,95 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine yaklaşık 79 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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