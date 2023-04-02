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Ege Denizi'nde 'fırtına' uyarısı

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#Fırtına#Ege Denizi#Meteoroloji
Ege Denizinde fırtına uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2023 16:23

Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu.

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Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı yaptı. Uyarıda, "Rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek deniz ulaşımında aksamalar gibi karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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#Fırtına#Ege Denizi#Meteoroloji

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