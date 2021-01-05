Ege Denizi'nde artçı depremler devam ediyor... İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Türkiye'nin farklı noktalarından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Kandilli ve AFAD'ın deprem verilerini inceleyerek son depremler listesini görüntüleyebilirsiniz. İşte 5 Ocak tarihli son depremler...

........TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................

.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....

......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......

Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.01.05 07:50:55 38.5202 39.3018 12.3 -.- 2.0 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel

2021.01.05 07:18:25 37.8600 26.7367 1.9 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.05 06:42:17 37.0047 27.3873 5.0 -.- 1.3 -.- YALI-BODRUM (MUGLA) İlksel

2021.01.05 06:30:41 38.1972 38.5763 5.0 -.- 2.8 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel

2021.01.05 05:26:30 37.8847 26.9282 9.2 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.05 05:12:35 37.3328 26.8343 5.4 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.01.05 04:41:08 37.9078 26.8663 6.4 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.05 04:40:07 37.8968 26.8383 9.6 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.05 04:37:47 37.5808 26.9245 14.3 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.05 04:25:42 37.8683 27.0443 5.3 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.05 04:03:23 38.5082 39.2223 6.3 -.- 2.6 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel

2021.01.05 03:47:25 38.5163 39.1703 5.0 -.- 1.4 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel

2021.01.05 02:27:16 39.4070 40.3508 6.2 -.- 1.5 -.- GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL) İlksel

2021.01.05 01:50:44 37.9552 26.9505 5.7 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.05 00:04:15 37.8880 26.9793 8.0 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel