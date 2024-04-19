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Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Son Depremler#İzmir
Ege Denizinde 4.5 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2024 11:09

AFAD, Ege Denizi'nde, İzmir açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde, İzmir Seferihisar'a 27.9 kilometre uzaklıkta deprem meydana geldi. 11.02'de gerçekleşen depremin derinliği 6.97 kilometre olarak ölçüldü. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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Ege Denizinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizinde 4.5 büyüklüğünde deprem

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#Deprem#Son Depremler#İzmir

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