Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem

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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde, İzmir Seferihisar'a 27.9 kilometre uzaklıkta deprem meydana geldi. 11.02'de gerçekleşen depremin derinliği 6.97 kilometre olarak ölçüldü. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.