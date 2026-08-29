Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

AA
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2026 15:42
Ege Denizi'nde saat 15.32'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Muğla'nın Datça ilçesine 56,39 kilometre mesafedeki depremin, yerin 12,92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
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