×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

Güncelleme Tarihi:

#AFAD#Deprem#Deniz
Ege Denizinde 4.1 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2026 15:42

Ege Denizi'nde saat 15.32'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesine 56,39 kilometre mesafedeki depremin, yerin 12,92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Ege Denizinde 4.1 büyüklüğünde deprem

Gözden Kaçmasınİstanbulda akrep paniği Prof. Dr. Ahmet Aydın Ayakkabılarınızı kontrol edin diyerek uyardı: Kardeşleri yakında olabilirİstanbul'da akrep paniği! Prof. Dr. Ahmet Aydın 'Ayakkabılarınızı kontrol edin' diyerek uyardı: 'Kardeşleri yakında olabilir'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#AFAD#Deprem#Deniz

BAKMADAN GEÇME!