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Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem

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#Deprem#Ege Denizi#İzmir
Ege Denizinde 3.7 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 21:51

Ege Denizi'nin İzmir Karaburun açıklarında, saat 21:33'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 43.4 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Sarsıntının merkez üssünün, İzmir'in Karaburun ilçesine uzaklığı, 55.37  kilometre olarak ölçüldü.

 

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#Deprem#Ege Denizi#İzmir

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