Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem

Güncelleme Tarihi:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 43.4 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Sarsıntının merkez üssünün, İzmir'in Karaburun ilçesine uzaklığı, 55.37 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 31, 2026
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [55.37 km] Karaburun (İzmir)
Tarih:2026-08-31
Saat:21:33:17 TSİ
Enlem:38.81767 N
Boylam:25.8015 E
Derinlik:43.4 km
Detay:https://t.co/9v7NyKd64r@afadbaskanlik