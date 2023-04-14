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Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı

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#Meteoroloji#Fırtına#Ege Denizi
Ege Denizi için fırtına uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 14:40

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü’nden, Ege Denizi'nde bu akşam saatlerinde itibaren fırtınanın etkili olacağı uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi için fırtına uyarısı yaptı.

Bu akşam saatlerinde etkili olacağı tahmin edilen fırtınaya ilişkin "Kuzey Ege'de rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek yarın güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Aynı gün sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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#Meteoroloji#Fırtına#Ege Denizi

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