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Haber Giriş: 05.11.2020 - 17:46 | Son Güncelleme:

Ege Denizi için fırtına uyarısı

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Ege Denizi için fırtına uyarısı
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Ege Denizi'nde bugün akşam saatlerinde fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ege Bölgesinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarların, Güney Ege'nin kuzeyinde, akşam saatlerinden sonra da Kuzey Ege ile Güney Ege açıklarında etkisini artırarak 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, Güney Ege'nin kuzeyinde cumartesi, Kuzey Ege ile Güney Ege açıklarında ise pazar sabah saatlerine kadar süreceği öngörülüyor.

Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli 

Kuzey Ege'de etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılacak tüm seferler iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkililerince, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartları nedeniyle yapılması planlanan tüm seferlerin karşılıklı olarak iptal edildiği duyuruldu.

Yetkililer, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini açıkladı.

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