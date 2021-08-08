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Gündem
Mehmet ÇINAR/ANTALYA (DHA)
Haber Giriş: 08.08.2021 - 13:26 | Son Güncelleme:

Ege Bölgesi ve Antalya orman yangınları riski açısından bugün ve yarın 'turuncu' kategoride... İzmir Valisi de uyardı

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Ege Bölgesi ve Antalya orman yangınları riski açısından bugün ve yarın 'turuncu' kategoride... İzmir Valisi de uyardı

Ege Bölgesi ile Antalya, Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi'nin (MEUS) 8 ve 9 Ağustos günlerine ilişkin haritalarında orman yangınları riski açısından 'turuncu' kategoride gösterildi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de risk harikalarıyla ilgili sosyal medyadan yaptığı uyarıda ''Önümüzdeki 3 günün yangın risk haritalarına göre kentimiz de yüksek risk grubundadır. Şehir içi/dışı, yol kenarlarında lütfen yangına sebebiyet verecek her türlü eylemden uzak duralım'' dedi.

Günlük haritalarla erken uyarı modeli olan MEUS Orman Yangın Risk İndeksi'nde, riskler 4 aşamalı renk skalası (0.00-0.25 olasılık yeşil, 0.25-0.50 olasılık sarı, 0.50-0.75 olasılık turuncu, 0.75-100 olasılık kırmızı) ile gösteriliyor. 8 ve 9 Ağustos tarihlerine yönelik MEUS haritalarına göre, 8 Ağustos Pazar günü, İzmir, Aydın, Muğla bölgeleri ile güneyde Antalya'nın birçok bölgesiyle Şanlıurfa-Mardin arası, Mersin ve Adana'da birkaç bölge ve Edirne sınırı turuncu renkle yüzde 60-70 riskli görülüyor.

Ege Bölgesi ve Antalya orman yangınları riski açısından bugün ve yarın turuncu kategoride... İzmir Valisi de uyardı

9 Ağustos tarihli haritada ise turuncu alarm verilen bölgeler artıyor. Ege Bölgesi'nin neredeyse tamamında turuncu renkle yüzde 60-70 oranlı risk uyarısı var. Antalya, Edirne, Güney Marmara, Adana, Mersin, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa-Mardin arası bölgelerdeki risk alanları, 8 Ağustos'a göre artış gösteriyor.

Ege Bölgesi ve Antalya orman yangınları riski açısından bugün ve yarın turuncu kategoride... İzmir Valisi de uyardı

İZMİR VALİSİ DE UYARDI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de MEUS risk harikalarıyla ilgili sosyal medyadan uyarıda bulundu. Vali Köşger, “Değerli İzmirliler, önümüzdeki 3 günün yangın risk haritalarına göre kentimiz de yüksek risk grubundadır. Ormanlara giriş yasağı kararımız yürürlükte olmakla birlikte, şehir içi/dışı, yol kenarlarında lütfen yangına sebebiyet verecek her türlü eylemden uzak duralım" dedi.

Ege Bölgesi ve Antalya orman yangınları riski açısından bugün ve yarın turuncu kategoride... İzmir Valisi de uyardı

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