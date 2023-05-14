EGE BÖLGESİ SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Ege bölgesinde seçim sonuçları oy oranları ve oy sayısı 2023

Haberin Devamı

Ege bölgesinde yaşayan milyonlarca seçmen bugün oy kullanmak için sandık başına gitti. Seçim yasaklarının sona ermesiyle birlikte oy verileri Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili sonuçları olarak ayrı ayrı hurriyet.com.tr adresinden yayınlanıyor. İşte, Ege bölgesinde Cumhurbaşkanı ve milletvekili Seçim Sonuçları, oy oranları ve oy sayısı…

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ EGE BÖLGESİ SONUÇLARI

Ege bölgesinde 8 milyon 279 bin 820 seçmen bulunuyor. Ege'de sandıkların yüzde 92.67'i açıldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN: 40.73

MUHARREM İNCE: 0.62

KEMAL KILIÇDAROĞLU: 53.09

SİNAN OĞAN: 5.56

MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ EGE BÖLGESİ SONUÇLARI

Milletvekili seçiminde Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar'da Cumhur İttifakı seçimi önde götürürken, Uşak, İzmir, Aydın, Denizli ve Muğla'da ise Millet İttifakı seçimi önde götürüyor.

Haberin Devamı

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI

AYDIN SEÇİM SONUÇLARI

DENİZLİ SEÇİM SONUÇLARI

MUĞLA SEÇİM SONUÇLARI

MANİSA SEÇİM SONUÇLARI

KÜTAHYA SEÇİM SONUÇLARI

AFYONKARAHİSAR SEÇİM SONUÇLARI

UŞAK SEÇİM SONUÇLARI