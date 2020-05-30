Ege Bölgesi illeri nelerdir? Ege bölgesinin özellikleri, iklimi, dağları, ovaları ve bitki örtüsü

85.000 metrekare yüz ölçümüne sahip olan Ege Bölgesi, Türkiye'nin en küçük 3. bölgesidir. Nüfusu en fazla olan 3. bölge olan Ege, bu anlamda nüfus yoğunluğu yüksek olan bölgelerin başında gelir. Doğuda İç Anadolu Bölgesiyle komşu olan Ege Bölgesi, kuzeyde Marmara Bölgesi, güneydoğusunda Akdeniz Bölgesi, Batıda Ege Denizi ile komşudur.

Ege Bölgesi İlleri

Kıyı ege ve İç Ege olarak iki bölümden oluşan bölgenin, 8 ili bulunuyor. Bu illerin toplamda 132 ilçesi bulunuyor. Ege Bölgesi içerisinde yüz ölçümü olarak en büyük il Afyon iken en küçük il Uşak ilidir. En fazla ilçesi olan Ege şehri İzmir iken, en az ilçesi olan il Uşak'tır. Ege Bölgesinin illeri şu şekilde sıralanabilir.

- Afyon, Aydın, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak.

Ege Bölgesi Özellikleri

İki bölümden oluşan Ege Bölgesi özellikleri şöyle sıralanabilir.

- Kırıklı yapılar bölgede hakim alanlara sahiptirler. Bu nedenle depremle sıklıkla görülür.

- Dağlar kıyıya dik şekilde uzanırlar.

- Akarsular büklüm oluşumu yaygın.

- Jeotermal kaynaklar bakımından çok zengin bölgedir.

- Nüfus daha çok kıyı bölgelerde görülür. Türkiye ortalamasının üzerinde nüfus yoğunluğuna sahiptir.

- Akdeniz iklimi bölgede daha fazla görülür.

- Muz dışında Akdeniz Bölgesi sınırlarında yetişen ürünler muz haricinde, Ege'de yetişir.

- Üzüm, haşhaş, zeytin, incir ve tütünde önde gelen bölgeler arasında bulunur.

- Kıyıda turunçgiller, iç kısımda şeker pancarı daha fazla yetiştirilir.

- Besi ahır hayvancılığı küçükbaş hayvancılık ve kümes hayvancılığı bölgede önem ifade eder.

Ege Bölgesi İklimi

Ege Bölgesinin genelinde hakim olan iklim tipi, Akdeniz İklimidir. Bölgenin ikliminde yazlar sıcak ve kurak geçerken, kışlar yağışlı ve ılık biçimde geçer. Akdeniz iklimi iç kesime göre kıyıda daha fazla rastlanır.

Bölgenin kuzey bölümlerinde soğuk baskınları görülmeye başlanır. Ege Bölgesinin en soğuk ayı Ocak iken en sıcak ayı Temmuz'dur. Yağış miktarı 500 ile 999 mm arasında değişim gösterebilir. Akdeniz iklim tipinin görüldüğü bölgede muz yetiştiriciliği yapılmaz.

Ege Bölgesi Ovaları

Ege Bölgesinin kendisi bir alüvyon ovasıdır. Ovaların çok sayıda olduğu bölge bu açıdan diğer birçok bölgeye göre zengindir. Ege Bölgesi sınırlarında bulunan ovalar şu şekilde sıralanabilir.

- Büyük Menderes Ovası

- Küçük Menderes Ovası

- Gediz Ovası

- Balat Delta Ovası

- Bakırçay Ovası

- Denizli Ovası

- Balıkesir Ovası

- Çiril Ovası

- Tavas Ovası

- Banaz Ovası

- Örencik Ovası

Ege Bölgesi Bitki Örtüsü

Türkiye'nin batı kısmında yer alan Ege Bölgesinde yazlar kurak kışlar bol yağışlı olarak geçer. Arazi yapısı sebebiyle iç kısımlara kadar Akdeniz İklim Tipi görülebilir. Ege Bölgesinin iklim örtüsü de yine arazi şartlarına göre Akdeniz Bölgesinde görülen bitki örtüsü olan Makidir.

Bazı bölgelerde ormanlık alanların bulunduğunu belirtebiliriz. 400 metreye kadar olan bölümlerde bitki örtüsü maki iken 400 metre üzerindeki yükseklikteki alanlarda görülen bitki örtüsü ormanlık alandır.

İç kısımların bir kısmında karasal iklimin etkisi olan bozkırlar görülebilir. Komşu bölgelere yaklaşıldıkça o bölgelerde görülen iklim tipleri hakim olmaya başlayabilir. Ege Bölgesinin genel iklim tipi bu şekildedir. İklim tipinden dolayı kıyı kısmında Akdeniz Bölgesinde yetişen ürünler bulunabilir. Ege Bölgesi özellikleri genel anlamda böyledir.