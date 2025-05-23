Ege açıkları 6’yla sallandı! Hasar yok korku var

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nin verilerine göre, merkez üssü Girit Adası’nın 79 kilometre kuzeydoğusu olan, Muğla’nın Datça ilçesine 166 kilometre mesafedeki deprem 63.7 kilometre derinlikte meydana geldi. Bu depremin ardından en büyüğü 3.5 olan artçı sarsıntılar oldu.

GİRİT’TE KISMİ HASAR

Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin haberine göre, Girit Adası’nın Kandiye ilçesindeki neoklasik yapıda deprem nedeniyle kısmi hasar tespit edildi. 2 ilkokulda sıvaların dökülmesi sebebiyle öğrenciler uzaklaştırıldı. Ada’daki Terça-Mirtos karayolu toprak kayması yüzünden trafiğe kapatıldı. Kandilli Rasathanesi, Girit Adası açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 6.1, Atina Jeodinamik Enstitüsü ise 6.2 olarak duyurdu. Deprem İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya’da da hissedildi. Sarsıntıyla uykularından uyanan ve korku yaşayan bazı vatandaşlar evlerinden çıktı. Muğla Valiliği’nden yapılan açıklamada, Ege Denizi’nde meydana gelen deprem nedeniyle kentte herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

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UZMANLAR NE DEDİ

ETKİSİ AZ BİR DEPREM

* Prof. Dr. Naci Görür: “Sabah Ege Denizi’nde, Girit’in kuzeyinde, Santorini Adası güneyinde deprem oldu. Deprem Helen-Kıbrıs Yayı boyunca Anadolu levhasının altına dalan Afrika levhası üzerinde meydana geldi. Onun için odak derinliği 73 km derinde, dolayısıyla etkisi az. Geçmiş olsun.”

* Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: “Deprem, Güney Ege’de, Girit’in kuzeyindeki çukurda meydana geldi. Bu bölgede gerilmenin yarattığı depremler söz konusu. Ancak bu fay, daha güneyde yer almakta olup yine bölgedeki gerilmeden kaynaklanan bir deprem. Bu tür depremler, Marmaris, Bodrum ve Kuşadası gibi Türkiye’nin turistik bölgelerinde hissedilen korkulara yol açar. Ancak uzak bir bölgeden gelen bir deprem olduğu için, yakında olmuş bir depremin doğrudan etkisini yaratmayabilir.”

* Prof. Dr. Tuncay Taymaz: “Bu deprem, büyütülecek bir sarsıntı değil. 2-2.5 saniye kadar kısa sürdü ve bize olan uzaklığı yaklaşık 150-180 kilometre. Eğer bu deprem Rodos açıklarında, Fethiye Körfezi’ne yakın bir noktada gerçekleşseydi o zaman daha dikkatli değerlendirmek gerekirdi. Deprem deniz tabanının oldukça derininde meydana geldi. Yüzeye ulaşması mümkün değil. Enerjisi düşük olduğundan tsunami riski de taşımıyor. Öte yandan bölgede Fethiye-Burdur fay zonu bulunuyor. Eğer bu deprem, söz konusu fay kolu üzerinde gerçekleşmiş olsaydı o zaman daha ayrıntılı analiz yapılması gerekebilirdi.”