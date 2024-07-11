Efya’nın kocasına kırmızı bülten

Haberin Devamı

Bursa Orhangazi’de 25 Ocak 2023 tarihinde, B.S.’nin siparişi üzerine zeytin bahçesine hayvan gübresi getirildi. B.S. ağaçların köklerine atmak için kepçeyle gübreyi taşırken, ceset buldu. İhbar üzerine zeytinliğe jandarma ekipleri sevk edildi. Tanınmayacak halde olan ceset, incelemenin ardından ölüm nedeni ve kimliğinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. İncelemede, boğazı kesilerek öldürülen kişinin Suriye uyruklu Efya El Yasin (24) olduğu, cinayetin 2 ay önce işlendiği tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa’da 4 kişiyi gözaltına aldı. Gübrenin temin edildiği çiftlik sahibinin de ifadesine başvuruldu. Cesedin bulunduğu bahçede ve çiftlik evinde jandarma, dedektörle suç aleti aradı.

Haberin Devamı

OLAYDAN 2 AY ÖNCE İŞTEN AYRILMIŞLAR

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Efya El Yasin ile eşi Kusay El Yasin’in, hayvan gübrelerinin satın alındığı çiftlik evinde çalıştıkları, olaydan 2 ay önce ise işten ayrıldıkları belirlendi. Ortadan kaybolan cinayet şüphelisi Kusay El Yasin’in yakalanması için özel ekip kuruldu. Yurtdışına kaçtığı değerlendirilen şüphelinin yakalanması için Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.