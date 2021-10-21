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Efsaneye dönüşmüştü, görüntülendi! Burdur'da ilk kez görüldü

#Burdur#Bucak#Bozayı
Efsaneye dönüşmüştü, görüntülendi Burdurda ilk kez görüldü

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Çamlık köyünde incir, elma ve üzüm bahçelerine zarar veren, izleri görülmesine rağmen köyde efsaneye dönüşen bozayı, köylülerin bir incir bahçesine kurduğu fotokapanla görüntülendi. Bu görüntü Burdur bölgesinde bozayıya ait ilk görüntüler olarak kayda geçti.

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Burdur yöresinde ilk defa görüntülenen bozayı, Çamlık köyünde Muzaffer Özdemir tarafından Musa Mor'a ait incir bahçesine kurulan fotokapana yansıdı. Özdemir, “8- 10 yıldır Çamlık'ta bozayı olduğunu duyuyorduk, dedikodusu vardı. İzlerini görüyorduk ama görüntüleyen yoktu. Halk arasında da 'izini gördüm' diyenlerle dalga geçiliyordu. Zaman zaman elma, üzüm ve incir bahçelerine zarar veriyordu" dedi.

Efsaneye dönüşmüştü, görüntülendi Burdurda ilk kez görüldü

Kendi bahçesine önceki yıllarda geldiğini, bu yıl izlerini hiç görmediğini anlatan Özdemir, "Ben de incir bahçesi olan bir köylüye, 'Ayı sizin bahçeye girerse bana haber ver, fotokapan kuralım' dedim. Bahçe sahibi Musa Mor, 10 gün önce haber verdi, biz de bahçesine fotokapanı kurduk. Amatör işi bir fotokapan satın aldım ve bahçeye kurdum. İki gün içerisinde ayının bahçeye geldiğini tespit ettik. Görüntüleri inceledikten sonra da bozayının incir yerken görüntülerini elde ettik" dedi.

Bozayının köyde birçok incir, elma ve üzüm bahçesine zarar verdiğini, incir yemek için ağaçların dallarını kırdığını anlatan Özdemir, şunları söyledi:
“Bahçe sahibi önce insanların yaptığını söylüyordu. Biz de bu tür zararı insanların veremeyeceğini söylüyorduk, 'olsa olsa ayı' diyordum ve kurduğumuz fotokapanla ayının görüntüsü elde ettik. Doğa Koruma Milli Parklar yetkililerini de bilgilendirdik. Bozayı hala gelmeye devam ediyor."

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Efsaneye dönüşmüştü, görüntülendi Burdurda ilk kez görüldü

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Burdur Şube Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada ise Burdur için yeni memeli bir tür olarak gösterilen bozayının bugüne kadar yapılan araştırmalarda varlığı ile ilgili bilgiler elde edildiği, Bucak ilçesine bağlı Çamlık köyünde vatandaşın kurduğu fotokapanla da görüntülendiği belirtildi.

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