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Efsane yarışta biz de varız

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#Fransa#Le Mans 24 Saat Yarışı#Salih Yoluç
Efsane yarışta biz de varız
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 07:00

Fransa’da bu yıl 11-12 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Le Mans 24 Saat Yarışı’nda Salih Yoluç liderliğindeki Racing Team Turkey takımı da yarışacak.

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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamada, Le Mans şehrinde yapılacak organizasyonda ilk kez bir Türk takımının yer alacağı belirtildi. Açıklamada, “8 tanesi Pro/Am kategorisinde olmak üzere 24 aracın yer aldığı LMP2’de Cumhuriyet’imizin 100. yılına özel olarak hazırlanan tasarımı ile piste çıkacak olan 923 numaralı takımımıza başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Efsane yarışta biz de varız

‘LE MANS 24’ NEDiR

1923 yılından bu yana düzenlenen Le Mans 24, dünyanın en önemli hız ve dayanaklılık yarışı olarak biliniyor. Yarış, Fransa’nın Le Mans bölgesinde aynı adla anılan pistte gerçekleştiriliyor. 13 bin 626 metre uzunluğundaki pistte farklı klasmanlarda araçlar 24 saat boyunca aralıksız yarışıyor.

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#Fransa#Le Mans 24 Saat Yarışı#Salih Yoluç

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