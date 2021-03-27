Efsane ve idealist çocuk doktoru Rana Beşe hayatını kaybetti

Kadıköy'ün sevilen yüzlerinden Dr. Rana Beşe'den kötü haber geldi. Kadıköy’ün çeşitli mahallelerinde, özellikle anne- çocuk alanlarında yıllarca gönüllü doktorluk yapan Rana Beşe hayatını kaybetti. Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı, vefat haberini resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Kadıköy’ün efsane ve idealist çocuk doktoru Rana Beşe’nin (Rana Abla) vefat haberini üzülerek aldım.

Rana Abla, adını verdiğimiz polikliniğimizde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da insanlara şifa dağıtmaya devam edecek. pic.twitter.com/HmgdHkAsEm — Av. Şerdil Dara Odabaşı (@serdildara) March 27, 2021

RANA BEŞE HAKKINDA

1927 yılında Çanakkale’de dünyaya gelen Rana Beşe, doktor olarak hayata atıldı, daha sonra Zeynep Kamil Hastanesi’nde ihtisasını yaptı. 1984-1989 yılları arasında Kadıköy Belediye Meclisi’ne, 1989′da da İstanbul Büyükşehir Meclis üyeliğine seçildi.

O süreçte doktorluğu bırakmadı ve Kadıköy- Bahariye’de açtığı muayenesinde özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarını tedavi etti.

Kadıköy’ün çeşitli mahallelerinde, özellikle anne- çocuk alanlarında yıllarca gönüllü doktorluk yaparak, birçok anne ve çocuğuna şifa verdi. 99 depremi döneminde de Kadıköy Belediyesi’nin Gölcük’e gönderdiği sağlık ekibinin başında günlerce dinlenmeden sağlık hizmeti verdi.

Dr. Rana Beşe’nin bu özverili çalışmasını gören Kadıköy Belediyesi, ona vefa borcunu ödemesi için Kuyubaşı’ ndaki polikliniğe ismini vermiştir. Bu ödül üzerine Rana Beşe, “Ben insana yatırım yaptım, böyle ödüllendiriliyorum. Beni Kadıköy’de tanımayan yoktur. Hayatımda hiç bir hastayı gecenin yarısında da gelse bakmadan göndermem” diye konuşmuştu.

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