Efsane Valinin oğlu yolda görüp satın almıştı: 4 ayda yenilendi! 'Herkes ne yapacağımı merak ediyordu'

Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2026 10:07

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, babası Recep Yazıcıoğlu'nun yıllar önce makam aracı olarak kullandığı ve 4 aylık restorasyonla yenilenen beyaz cipi teslim alarak test sürüşünü gerçekleştirdi. Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, aracı ne yapacağını açıkladı.

Tokat'ta 1984-1989 yılları arasında görev yapan ve kamuoyunda "Süper Vali" ile "Efsane Vali" olarak anılan Recep Yazıcıoğlu'nun yıllar önce makam aracı olarak kullandığı beyaz cip, aradan geçen yılların ardından oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun bir mahalle ziyareti sırasında karşısına çıktı.

Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, ziyaret sırasında gördüğü aracın babası Recep Yazıcıoğlu'na ait olduğunu fark etti. Bunun üzerine araç sahibine ulaşan Başkan Yazıcıoğlu, cipin geçmişine ilişkin bilgi aldı ve aracı şahsi olarak satın aldı.

4 AYLIK ÇALIŞMANIN ARDINDAN YENİLENDİ

1985 yılında Reşadiye ilçesine bağlı Muratkaya köyü ilkokulunun açılışına da bizzat bu araçla giden Recep Yazıcıoğlu'nun makam aracı, satın alınmasının ardından Tokat'taki sanayi esnafınca kapsamlı bakıma alındı.

Beyaz cip, yaklaşık 4 aylık çalışmanın ardından yenilendi. Motor, kaporta ve mekanik aksamları elden geçirilen araç, orijinal yapısına sadık kalınarak restore edildi.

TEST SÜRÜŞÜ GERÇEKLEŞTİ

Restorasyon sürecinin tamamlanmasının ardından Başkan Yazıcıoğlu, sabah kahvaltısında sanayi esnafı ile bir araya geldi. Buluşmada bakım ve onarımı tamamlanan cip Başkan Yazıcıoğlu'na teslim edildi. Aracı teslim alan Yazıcıoğlu, cip ile test sürüşü gerçekleştirdi.

Test sürüşünün ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yazıcıoğlu, babası Recep Yazıcıoğlu'nun uzun yıllar Tokat'a hizmet ettiği bu araçla bazı programlara katılacağını belirterek, "Babamın yadigarını yeniden hizmete soktuk. Herkes merak ediyordu. Bazı programlara bu araçla katılacağım. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.
