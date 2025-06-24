Efsane Samsun’da... 73 yıl sonra Türkiye’de sahnelendi

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Sahnede gerçek yağmur yağdırılırken, ünlü aktör Gene Kelly’nin takım elbisesiyle sokakta “Singin’ in the Rain” şarkısını söyleyip, sokak lambasının üstünde durduğu kült sahne de birebir canlandırıldı. Sessiz sinema döneminin son günlerinde Hollywood’da geçen film, orijinaline sıkı sıkıya bağlı kalınarak, sahne müzikali olarak da Broadway’de uzun yıllar seyircilerle buluştu.

SAHNEDE YAĞMUR YAĞDIRILDI

Eser, içeriği kadar teknik altyapısı ile de dikkat çekti. Ünlü aktör Gene Kelly’nin hafızalara kazınan sağanak yağan yağmurda “Singin’ in the Rain” şarkısını söylediği sahneyi birebir canlandırmak için bir mühendislik çalışması da yapıldı. Samsun DOB teknik ekibi, sahnede yağmur yağdırdı. Sahnenin üzerine ikinci bir zemin döşenirken, yağan yağmurun boşaltılmasını sağlamak için de özel mazgallar tasarlandı.

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Don Lockwood’u canlandıran eserin başrol oyuncusu Bilal Doğan da yağan yağmur altında ve su birikintisi üzerinde başarıyla dans ederek yoğun ilgi gördü.

3 SAATLİK MÜZİKAL

Rejisi ve Türkçe çevirisi Aclan Büyüktürkoğlu’na ait olan eserin koreografisini Yunus Emre Örgüt üstlendi. Besteler ise Kıvanç Tepe tarafından düzenlendi.

Dekor tasarımında Tayfun Çebi, kostüm tasarımında Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımında Oğuz Murat Yılmaz ve video projeksiyon tasarımında ise Murat Turgut’un imzası bulunuyor. Müzikalin başrollerinde de Bilal Doğan, Leyla Ceren Koç, Umut Yavuz ve Ulaş Kocatürk yer aldı.