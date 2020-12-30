Efsane rektöre veda

Öğle vakti kılınan cenaze namazına, Acar’ın ailesi ve yakınları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, öğretim görevlileri katıldı. Acar’ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. Prof. Dr. Acar ODTÜ’ye 1967 yılında girdi. Avrupa Birliği gibi kurumlar için görev yapan eşi Feride Acar’la da burada tanışıp evlendi. ODTÜ’nün 2008-2016 yılları arası iki dönem rektörlüğünü yaptı.