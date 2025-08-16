×
‘Efsane Matematikçi’ Atlas

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2025 07:00

İstanbul’da yaşayan 12 yaşındaki Atlas Haser, Tayland’ın başkenti Bangkok’da düzenlenen ‘Dünya Matematik İnvitatyonu’nda (WMI) 3 kez üst üste şampiyon olarak ‘Efsane Matematikçi’ unvanını kazandı.

Yaklaşık 35 ülkeden binlerce öğrencinin katıldığı yarışma, 2013 yılından beri düzenleniyor. Bu yıl final etabında 800’ü aşkın öğrencinin yer aldığı yarışmada 23’ü şampiyon olurken, 16’sı da ‘legend’ yani ‘efsane’ unvanını elde etti. Her yıl iki aşamalı düzenlenen WMI’nın ilk etabı bu sene 15 Şubat’ta gerçekleştirildi ve bu bölümü geçen TED Üsküdar Koleji öğrencisi Atlas Haser, dünya finalistleri arasına girerek 26 Temmuz’da Bangkok’ta düzenlenen uluslararası etaba da davet edildi. WMI’nın 2023’te Seul’de, 2024’te Kuala Lumpur’da düzenlenen finallerinde de şampiyon olan Haser, üst üste üç kez altın madalya alarak ‘Legend’ unvanıyla ‘Efsane Matematikçi’ler arasına adını yazdırdı. Bu unvanın yarışmanın en yüksek derecesi olduğunu belirten Atlas, “‘Efsane Matematikçi’ unvanı bu zamana kadar sadece 140 kişiye verildi. Onlardan biri olduğum için mutluyum” dedi.

MATEMATİĞİN KEYFİNİ ÇIKARIYOR

Baba Murat Haser, Atlas’ın yarışmaya hazırlık sürecine ilişkin şöyle konuştu: “Yarışmaya hazırlık sürecinde geçmiş yılların sorularını çözdük, Türkiye’de ve uluslararası platformda düzenlenen diğer matematik yarışmalarına katıldık. Ortaokul seviyesi ve üzerindeki katılımcılar için sınav İngilizce yapılıyor, bu nedenle İngilizce matematik terimlerini çalıştık. Atlas, geçen sene 23 farklı yarışmaya katıldı. Bu yarışmalar ona hem pratik sağladı hem de motivasyonunu artırdı. Dışarıdan bakınca, ‘Bu çocuk sadece matematik mi yapıyor?’ diye soranlar oluyor. Ancak amacımız madalya odaklı bir program değil, Atlas’ın matematiğin keyfini çıkararak ilerlemesini sağlamak.”

BU UNVANI ALACAĞINDAN EMİNDİK

Anne Buket Uğur Haser ise gururlu olduğunu dile getirerek, “Legend unvanını, 3 sene üst üste altın madalya kazanan çocuklara veriyorlar. Daha önce hiçbir Türk bu unvanı alamamıştı. Bangkok’a giderken altın madalyayı ve ‘Legend’ unvanını alıp döneceğimizden emindik” diye konuştu.

