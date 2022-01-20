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Efsane jokeyler nefes kesti! Antalya hipodromuna kavuştu

#Antalya Hipodromu#At Yarışı#Jokey
Efsane jokeyler nefes kesti Antalya hipodromuna kavuştu

Türkiye’nin 10’uncu hipodromu ünlü jokeyler Halis Karataş, Gökhan Kocakaya, Ahmet Çelik, Mehmet Kaya ve Hişman Çizik’in at bindiği 7 nefes kesen koşuyla açıldı. Döşemealtı ilçesinde 811 bin metrekarelik alan üzerine kurulu 1800 seyirci kapasiteli Antalya Hipodromu’nda, bu sene 242 koşu yapılacak.

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Türkiye’nin turizm merkezi Antalya’ya bir hipodrom yapılması için 2017’de düğmeye basılmıştı. Hipodrom inşaatı için Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde bulunan bir alan seçildi. Alan bir yıl önce Türkiye Jokey Kulübü’ne (TJK) devredildi. 811 bin metrekarelik alan üzerine, 1800 kişi kapasiteli, 2 yarış pistine sahip Antalya Hipodromu yapıldı. Geçtiğimiz aylarda inşası tamamlanan hipodrom, dün törenle açıldı. Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in katıldığı açılış törenine vatandaşlar da ilgi gösterdi.

İLK GÜN 7 KOŞU

Törenin açılış konuşmasını yapan TJK Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Adalı, “Antalya’da ülkemizin 10’uncu hipodromunu açıyor olmanın heyecanını ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu tarihi günde açılış törenimize katılarak heyecanımızı paylaştığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ise şunları söyledi: “Atçılık, kültürümüzde ve tarihi hafızamızda önemli yer alan değerli bir geçmişe sahip. At sırtında devlet kuran atalarımızın, at üzerindeki serüveni çok uzun, meşakkatli ve kültürü çok geçmişe dayanıyor. Bakanlığımız da bu kültürün mirasçısı olarak at ve at yetiştiriciliğine gereken önemi veriyor. Antalya Hipodromu’nun hem ülkemize hem de sektörümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum.” Açılış koşusunda Türkiye’nin ünlü jokeylerinden Halis Karataş, Gökhan Kocakaya, Ahmet Çelik, Mehmet Kaya ve Hişman Çizik at bindi. Antalya’daki ilk koşuyu ‘Jammy Justen’ isimli safkan, jokeyi Ahmet Çelik ile kazandı. Soğuk havaya rağmen birinci geldiğini söyleyen Çelik, Antalya Hipodromu ile ilgili, “Gerçekten çok güzel bir hipodrom” dedi.

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Efsane jokeyler nefes kesti Antalya hipodromuna kavuştu

YENİLERİ YOLDA

Antalya Hipodromu’nun 500 milyon liraya mal olduğunu ve yeni hipodromun bölge ekonomisine katkı sağlayacağını söyleyen Türkiye Jokey Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Özbelge, “Bu hipodrom Antalya’ya hem bir temaşa, spor, heyecan kazandıracak hem de ekonomi canlanacak. Türkiye’nin her yerine hipodrom kazandırmayı düşünüyoruz aslında. Karadeniz tarafına hipodrom projemiz var. Ancak bir hipodrom yatırımı çok maliyetli bir iş” dedi. 

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Efsane jokeyler nefes kesti Antalya hipodromuna kavuştu
Ahmet Özbelge ve İdris Emen

46 BLOKLUK AHIRLARDA 1104 AT...

811 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen Antalya Hipodromu Ankara, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Şanlıurfa’nın ardından Türkiye’nin 10’uncu hipodromu özelliğini taşıyor. 1104 atın barınacağı 46 blokluk ahırdan oluşan Antalya Hipodrumu, 1800 kişilik oturma tribününe sahip. Antalya Hipodromu’nda bu sene ocak ve nisan ayları arasında ‘Kış Yarış Sezonu’, kasım ve aralık ayları arasında ise ‘Sonbahar Yarış Sezonu’ kapsamında haftada 2 gün olmak üzere toplam 242 koşu yapılacak.

YENİLERİ YOLDA

Antalya Hipodromu’nun 500 milyon liraya mal olduğunu ve yeni hipodromun bölge ekonomisine katkı sağlayacağını söyleyen Türkiye Jokey Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Özbelge, “Bu hipodrom Antalya’ya hem bir temaşa, spor, heyecan kazandıracak hem de ekonomi canlanacak. Türkiye’nin her yerine hipodrom kazandırmayı düşünüyoruz aslında. Karadeniz tarafına hipodrom projemiz var. Ancak bir hipodrom yatırımı çok maliyetli bir iş” dedi. 

Haberin Devamı

Efsane jokeyler nefes kesti Antalya hipodromuna kavuştu

46 BLOKLUK AHIRLARDA 1104 AT...

811 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen Antalya Hipodromu Ankara, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Şanlıurfa’nın ardından Türkiye’nin 10’uncu hipodromu özelliğini taşıyor. 1104 atın barınacağı 46 blokluk ahırdan oluşan Antalya Hipodrumu, 1800 kişilik oturma tribününe sahip. Antalya Hipodromu’nda bu sene ocak ve nisan ayları arasında ‘Kış Yarış Sezonu’, kasım ve aralık ayları arasında ise ‘Sonbahar Yarış Sezonu’ kapsamında haftada 2 gün olmak üzere toplam 242 koşu yapılacak.

 

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#Antalya Hipodromu#At Yarışı#Jokey

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