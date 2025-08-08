Efsane cümleler onun eseriydi

Haberin Devamı

DUAYEN spiker, gazeteci ve yazar Ümit Aktan, bir süredir yaşadığı Bodrum’da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Aktan’ın cenazesi, bugün öğle vakti Bodrum Kerem Aydınlar Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ortakent Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

21 Ocak 1949’da Nazilli’de dünyaya gelen Ümit Aktan, Galatasaray Kulübü’nün altyapısında futbol oynadı. Sakatlık nedeniyle futbolu genç yaşta bırakmak zorunda kalan Aktan, 1972’de TRT’de spikerlik kariyerine başladı. Eskilerin tabiriyle ‘nevi şahsına münhasır’ bir insandı. Kurallarla pek arası yoktu. Bu yüzden TRT’de çalışırken bir hayli zorlandı. Daha sonra özel kanalların açılması onun için bulunmaz bir fırsat oldu. Kementlerinden kurtulunca, sıradışı yeteneklerini özgürce kullandı. Yumuşak ve zarif ses tonunu, zekâ ürünü müthiş espriler ve benzetmelerle süslerdi. Türk televizyon tarihine geçen, efsaneleşmiş cümlelerin çoğu Ümit Aktan’a aittir. İşte onlardan bir kaçı...

- Schmeichel (Şımaykıl) değil, dünyanın bütün Maykıl’lar gelse bu golü kurtaramazdı.

- Yapma be Nielsen, yapma! Sen hakemsen ben de Boğaz Köprüsü’nü yapan mühendisim.

-Boliç!.. Bu gol takım elbiseyle bile atılır.

- Hagi bu akşam kramponlarıyla adeta şiir yazıyor.

- Evet, Kosecki eminiz ki o şutla birkaç martı öldürmüştür.

- Evet sayın seyirciler, hakem Ukraynalı oyuncuyu maçtan sonra evlat edinecekmiş gibi davranıyor.

- O topu gol yapmak için hiçbir şey yapmaya gerek yok. Orada ağaç olsa,

gelip top çarpsa gol olur.

-Biz Yunanlıları denize atmıştık, onlar da topu denize attılar.

-Yıldıray’a çok sert bir faul. Aslında çok sert değil ama Yıldıray kısa olduğu için çimlerin arasında kayboldu.

ERDOĞAN’DAN TAZİYE MESAJI



CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Ümit Aktan’ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladı. Erdoğan, “Türk spor basınının usta isimlerinden Ümit Aktan’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Duayen spiker, gazeteci ve yazar Ümit Aktan’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, medya ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum” dedi.

DONANIMLI SPİKER

DOĞAN YILDIZ: “Bizim kuşaktaki en donanımlı spikerdi. Magazin dergilerini bile takip ederdi. Çok iyi eğitimliydi. Maalesef bu donanımını spikerliğine taşıyamadı. Mizahi yönünü kullandığı kendine özgü bir tarzı vardı. Bu, bazı insanların hoşuna gitti, bazıları beğenmedi.”

ÖZGÜR BİR RUHU VARDI

İLKER YASİN: “Ümit Aktan, içimizde TRT kurallarına, toplum kurallarına en az bağlı kalan spikerdi. Özgür bir ruhu vardı. Herkesten farklıydı. Kimseye müdana etmezdi, kendi dünyasında yaşardı. Gönül verdiği işte, paraya önem vermeden çalıştı.”